Đến sáng 20-11, lực lượng chức năng TP Cần Thơ vẫn đang tiếp tục chữa cháy tại kho nguyên liệu nhà máy giấy, nằm trong cụm công nghiệp Phú Hữu A (thuộc xã Châu Thành, TP Cần Thơ).

Hình ảnh đám cháy nhà máy giấy ghi nhận từ trên cao

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 19-11, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại nhà máy giấy nằm trong cụm công nghiệp Phú Hữu A. Phát hiện có hỏa hoạn, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nỗ lực dập tắt nhưng bất thành. Lửa bén vào kho giấy nguyên liệu (khoảng 20.000m2), sau đó nhanh chóng lan rộng và bùng phát dữ dội. Do là vật dễ cháy, ngọn lửa từ kho nguyên liệu nhanh chóng bốc lên cao ngùn ngụt.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy TP Cần Thơ dập lửa tại hiện trường

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Cần Thơ nhanh chóng đến hiện trường triển khai chữa cháy. Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến gần sáng 20-11, công tác chữa cháy vẫn đang được tiếp tục

Hơn 20 xe chữa cháy cùng hơn 120 cán bộ, chiến sĩ được huy động, phối hợp với khoảng 200 người thuộc lực lượng tại chỗ tham gia dập lửa. Công tác chữa cháy được triển khai xuyên đêm. Đến 8 giờ ngày 20-11, các lực lượng vẫn tiếp tục nỗ lực khống chế đám cháy tại kho nguyên liệu nhà máy giấy.

TUẤN QUANG