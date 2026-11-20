UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định số 3978/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại tràn Khe Lươn và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cầu Khe Lươn, xã Yên Thọ.

Video: Tràn Khe Lươn bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng do mưa lũ

Cơ quan được giao quản lý thực hiện xây dựng công trình khẩn cấp (chủ đầu tư) là Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa.

Công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai tại tràn Khe Lươn, xây dựng cầu mới nhằm thay thế tràn hiện hữu đã xuống cấp, bị hư hỏng nghiêm trọng do mưa lũ, sớm khôi phục giao thông, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt, học tập, sản xuất của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Khu vực tràn Khe Lươn bị sạt lở, đứt gãy từng mảng lớn

Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 12,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Dự kiến hoàn thành đường tạm bảo đảm giao thông trong thời gian không quá 25 ngày kể từ ngày ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Hoàn thành toàn bộ công trình cầu trong thời gian không quá 6 tháng kể từ ngày khởi công.

Theo quyết định phê duyệt, dự án đầu tư xây dựng mới cầu Khe Lươn và cải tạo, mở rộng đường hai đầu cầu với tổng chiều dài tuyến khoảng 309m, bao gồm phần cầu dài 45,15m và phần đường hai đầu cầu dài 263,85m.

Khu vực tràn Khe Lươn bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng

Trước đó, do ảnh hưởng mưa lớn, nước thượng nguồn đổ về mạnh từ đêm ngày 8-11 đến 9-11 đã khiến kết cấu chính của khu vực tràn Khe Lươn (địa bàn thôn Tân Xuân, xã Yên Thọ) bị sạt lở, sụt lún. Từng mảng lớn đất đá, bê tông bị đứt gãy nghiêm trọng.

Sự cố còn khoét hàm ếch sâu vào thân tràn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở mất an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu thông và sinh hoạt của người dân.

Hiện trường sạt lở, khoét hàm ếch vào sâu trong tràn Khe Lươn

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo xã Yên Thọ đã chỉ đạo lực lượng trực gác, đặt biển cảnh báo, căng dây, lập rào chắn khu vực, ngăn xe ô tô qua lại để bảo đảm an toàn cho người dân.

ĐỨC HẢI - LÊ THI