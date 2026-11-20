Từ sáng sớm 20-11 đến đêm 21-11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. TPHCM hôm nay, 20-11, oi nóng, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, chiều có nơi mưa.

Cầu Bái Sim ở tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại trong mưa lũ và không khí lạnh ngày 9-11. Ảnh: ĐỨC HẢI

Sáng 20-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống phía Bắc nước ta và đã ảnh hưởng sâu xuống phía Bắc của khu vực Trung Trung bộ.

Nhiều nơi ở Bắc bộ và khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế đã có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ lúc 1 giờ hôm nay còn 16-19 độ C.

Trung tâm dự báo ngày và đêm 20-11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét, vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời lạnh.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Bắc Trung bộ phổ biến 16-18 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m, riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông cao 3-5m. Biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4m, biển động.

Cùng với nền nhiệt giảm gây lạnh đến rét, từ sáng sớm 20-11 đến đêm 21-11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, lượng mưa phổ biến 80-160mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn, trên 80mm trong 3 giờ.

Trong ngày 20-11, khu vực Tây Bắc bộ cũng có mưa, mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Còn theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, trong ngày 20-11, thời tiết Nam bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nắng tăng về trưa và chiều, gây cảm giác oi nóng. Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông phổ biến 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Tại Tây Nam bộ, nhiệt độ phổ biến 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Chiều tối, mưa rào và dông có khả năng xảy ra tại một số khu vực, tập trung ở Lâm Đồng, phía Bắc TP Đồng Nai, phía Bắc TPHCM và dọc phía Tây của các tỉnh Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp.

Tại TPHCM, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ C. Chiều tối có thể có mưa rào và dông vài nơi, tập trung ở khu vực phía Bắc thành phố, khu vực Củ Chi, Hóc Môn, khu vực trung tâm và một số nơi ở phía Nam thành phố.

PHÚC VĂN