Chiều 20-11, Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Bỏ hình phạt tử hình với 2 tội danh

Bộ luật Hình sự (sửa đổi) bỏ hình phạt tử hình đối với tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” (mức cao nhất là tù chung thân); đồng thời bổ sung các tội danh: Xâm phạm dữ liệu cá nhân (tối đa 7 năm tù); Vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (phạt tiền đến 10 tỷ đồng hoặc đến 5 năm tù); Cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân (phạt tiền cao nhất 10 tỷ đồng hoặc đến 3 năm tù).

Luật có hiệu lực từ ngày 1-3-2027.

Phiên họp Quốc hội chiều 20-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Không thi hành án tử hình với 2 tội danh mà Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đã bỏ

Theo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi), hình phạt tử hình đã tuyên trước ngày Bộ luật Hình sự năm 2026 được công bố đối với người phạm các tội mà Bộ luật Hình sự năm 2026 đã bỏ hình phạt tử hình mà chưa thi hành án thì không thi hành; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ra quyết định chuyển thành tù chung thân.

Nghị quyết cũng quy định không xử lý hình sự đối với người, pháp nhân thương mại thực hiện hành vi mà Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định là tội phạm nhưng Bộ luật Hình sự năm 2026 không quy định hoặc thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự. Nếu vụ việc đang giải quyết nguồn tin về tội phạm thì không khởi tố; vụ án đã khởi tố, đang điều tra, truy tố, xét xử thì phải đình chỉ.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 3-12-2026.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo, chiều 20-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Phạt hành chính tối đa 1,5 tỷ đồng với cá nhân, 3 tỷ đồng với tổ chức

Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) quy định thời hiệu xử phạt 3 năm, phạt tiền tối đa 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức trong một số lĩnh vực: quản lý các vùng biển, đảo và thềm lục địa; quản lý hạt nhân và chất phóng xạ, năng lượng nguyên tử; tiền tệ, kim loại quý, đá quý, ngân hàng, tín dụng; dầu khí và hoạt động khoáng sản; thủy sản; tài sản mã hóa; tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung; cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; định danh và xác thực điện tử; bảo vệ môi trường; an toàn thực phẩm.

Mức phạt áp dụng riêng cho các lĩnh vực này do tính chất phức tạp, quy mô vi phạm và cần nhiều thời gian xác minh, kiểm định, giám định.

Luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2028.

Các đại biểu dự phiên họp Quốc hội chiều 20-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Phấn đấu ít nhất 50% địa bàn cấp xã không ma túy vào năm 2030

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035 xác định mục tiêu tăng cường phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở, nâng cao khả năng tự bảo vệ của nhân dân, nhất là phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương; phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 50% địa bàn cấp xã và 20% địa bàn cấp tỉnh không ma túy.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20-11-2026.

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) bỏ cụm từ “Cơ quan điều tra” tại điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 225/2025/QH15 ngày 27-6-2025 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, các luật tố tụng và luật khác có liên quan. Luật có hiệu lực từ ngày 1-3-2027.

ĐỖ TRUNG