Lâm Đồng: Quốc lộ 1 hết ngập, giao thông trở lại bình thường

Ông Lê Minh Luân, Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn cho biết, đoạn quốc lộ 1 qua khu vực ngã ba Gộp Nước đã thông tuyến sau nhiều ngày ngập sâu. Trước đó, đoạn này phải tạm cấm phương tiện do nước lớn.
Tương tự, UBND phường Hàm Thắng thông tin, đoạn quốc lộ 1 qua cầu Bến Lội cũng đã rút nước. Lực lượng chức năng đã tháo dỡ rào chắn, cho phép tất cả phương tiện lưu thông bình thường.
Như Báo SGGP đã thông tin, từ chiều ngày 3 đến khuya 5-12, mưa lớn kéo dài kết hợp xả lũ từ các hồ thủy lợi khiến nhiều đoạn quốc lộ 1 qua tỉnh Lâm Đồng bị ngập sâu, giao thông ách tắc. Các lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện qua tuyến tránh.
Tính đến sáng 6-12, toàn bộ các điểm ngập đã rút, giao thông trên quốc lộ 1 thông suốt trở lại.