Lâm Đồng: Quốc lộ 1 hết ngập, giao thông trở lại bình thường

Sáng 6-12, các đoạn quốc lộ 1 bị ngập do mưa lũ qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã hoàn toàn rút nước, phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Ông Lê Minh Luân, Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn cho biết, đoạn quốc lộ 1 qua khu vực ngã ba Gộp Nước đã thông tuyến sau nhiều ngày ngập sâu. Trước đó, đoạn này phải tạm cấm phương tiện do nước lớn.

Lực lượng chức năng đã gỡ bỏ chốt chặn tại vòng xoay phía Bắc, quốc lộ 1, qua phường Hàm Thắng

Tương tự, UBND phường Hàm Thắng thông tin, đoạn quốc lộ 1 qua cầu Bến Lội cũng đã rút nước. Lực lượng chức năng đã tháo dỡ rào chắn, cho phép tất cả phương tiện lưu thông bình thường.

Đoạn quốc lộ 1 qua cầu Bến Lội (phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) đã thông thoáng

Như Báo SGGP đã thông tin, từ chiều ngày 3 đến khuya 5-12, mưa lớn kéo dài kết hợp xả lũ từ các hồ thủy lợi khiến nhiều đoạn quốc lộ 1 qua tỉnh Lâm Đồng bị ngập sâu, giao thông ách tắc. Các lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện qua tuyến tránh.

Lực lượng chức năng đang sửa chữa, khắc phục hư hỏng do mưa lũ gây ra trên quốc lộ 1

Tính đến sáng 6-12, toàn bộ các điểm ngập đã rút, giao thông trên quốc lộ 1 thông suốt trở lại.

NGUYỄN TIẾN