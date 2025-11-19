Quốc lộ 1 qua Khánh Hòa nhiều đoạn ngập sâu

Xã hội

Chiều 19-11, Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo đến các doanh nghiệp vận tải và người dân hạn chế ra đường, chủ động điều chỉnh lịch trình trên quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh.

8b3f64892464a83af175_20251119153825.jpeg
Xe bị chết máy trên quốc lộ 1. Ảnh: NHẬT THANH

Theo đó, một số đoạn trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang bị ngập nặng, việc lưu thông rất khó khăn, phương tiện dễ chết máy.

Các tổ công tác CSGT phối hợp lực lượng công an xã, phường đã và đang túc trực, đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm.

Nghiêm trọng nhất là khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa. Hiện vị trí trước cổng Khu công nghiệp Phước Nam (xã Thuận Nam) nước dâng cao, gây ngập cục bộ. Nhiều phương tiện được lực lượng công an đưa lên xe chuyên dụng để qua khu vực, tiếp tục di chuyển an toàn.

Cùng ngày, đèo Rọ Tượng (quốc lộ 1 đoạn qua xã Nam Ninh Hòa) xảy ra sạt lở. Lực lượng chức năng đã chốt chặn, điều tiết giao thông, dọn dẹp đất đá.

Sông Dinh Ninh Hòa sắp đạt đỉnh lũ 39 năm trước

Chiều cùng ngày, Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa phát tin lũ khẩn cấp trên sông Dinh Ninh Hòa. Cụ thể, lúc 15 giờ 45 phút, mực nước tại trạm Dục Mỹ đạt 17,50m, ở mức báo động 3; tại trạm Ninh Hòa đạt 6,39m, cao hơn báo động 3 là 0,69m.

Các hồ chứa đang xả lũ, kết hợp lượng mưa dự báo trên lưu vực từ 100-200mm, có nơi hơn 250mm/24 giờ, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa dự báo tiếp tục lên. Trong 24 giờ tới, đỉnh lũ có thể vượt báo động 3 từ 0,6 – 1,0m; trường hợp các hồ tăng lưu lượng xả, đỉnh lũ tại trạm Ninh Hòa có thể tương đương mức lũ lịch sử năm 1986 (6,58m).

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG

