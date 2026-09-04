Quốc lộ 1 qua TP Đồng Nai ngập sâu sau mưa lớn

Chiều 4-9, mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ khiến đoạn quốc lộ 1 qua phường Long Bình, TP Đồng Nai bị ngập sâu, nhiều phương tiện gặp sự cố, giao thông qua khu vực ùn ứ.

Trận mưa lớn khiến quốc lộ 1 qua phường Long Bình, TP Đồng Nai bị ngập sâu chiều 4-9. Ảnh: PHÚ NGÂN

Khoảng 15 giờ 30, cơn mưa lớn xuất hiện và kéo dài khiến nước từ các khu vực xung quanh dồn về quốc lộ 1, đoạn từ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đến Công viên Thống Nhất, khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Trận mưa lớn khiến quốc lộ 1 qua phường Long Bình, TP Đồng Nai bị ngập sâu. Thực hiện: PHÚ NGÂN

Nhiều người điều khiển xe máy phải chạy lên vỉa hè để tránh chết máy. Một số phương tiện gặp sự cố khi di chuyển qua đoạn nước ngập.

Phương tiện gặp sự cố khiến người dân phải dắt bộ. Ảnh: PHÚ NGÂN

Đến hơn 17 giờ, dù mưa đã ngớt, nước vẫn ngập lênh láng, dòng phương tiện di chuyển chậm, có thời điểm xảy ra ùn ứ.

Người dân sống dọc tuyến đường cho biết khu vực này có địa hình dốc nên mỗi khi mưa lớn, nước nhanh chóng dồn về khu vực thấp. Có thời điểm nước mưa tràn vào nhà dân, ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Trận mưa lớn khiến quốc lộ 1 qua phường Long Bình, TP Đồng Nai, bị ngập sâu

Theo phản ánh của người dân, một số miệng cống có rác thải che lấp, khiến việc thoát nước chậm hơn khi lượng nước đổ về lớn.

Nước ngập lênh láng, dòng phương tiện di chuyển chậm. Ảnh: PHÚ NGÂN

Tình trạng ngập trên quốc lộ 1 qua khu vực Long Bình từng được ghi nhận trong các trận mưa lớn trước đây, gần nhất là giữa tháng 7-2026, mưa lớn khiến quốc lộ 1 qua các phường Long Bình, Hố Nai và Tam Hiệp ngập sâu.

PHÚ NGÂN