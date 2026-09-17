Trong tháng 10, tỉnh Tây Ninh sẽ bàn giao 100% mặt bằng dự án Vành đai 4 TPHCM

Tỉnh Tây Ninh phấn đấu chậm nhất trong tháng 10-2026 hoàn thành bàn giao mặt bằng Dự án đường Vành đai 4, không để ảnh hưởng tiến độ thi công.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng Vành đai 4 TPHCM

Chiều 17-9, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua 90 ngày đêm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 TPHCM đoạn qua tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại hội nghị tổng kết

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và đặc biệt là trân trọng cảm ơn người dân có đất bị thu hồi đã đồng thuận, tạo điều kiện để triển khai công trình.

Tuy nhiên, mục tiêu bàn giao 100% mặt bằng vẫn chưa hoàn thành, các trường hợp còn lại chủ yếu là những trường hợp khó, phức tạp. Đó là vẫn còn 445 trường hợp với tổng diện tích gần 45ha, kinh phí bồi thường hơn 1.339 tỷ đồng, đang tiếp tục được chi trả.

Đường Vành đai 4 TPHCM qua Tây Ninh có chiều dài tuyến khoảng 76,64km. Diện tích giải phóng mặt bằng hơn 680ha. Dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến khoảng 14.126 tỷ đồng.

Tại hội nghị, tỉnh Tây Ninh cũng phát động phong trào thi đua “Thần tốc 60 ngày đêm” hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Tân An - Bình Hiệp, từ ngày 20-9 đến 19-11-2026.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.318 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe, được đầu tư nhằm tăng kết nối với vùng Đồng Tháp Mười và cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, đồng thời chia tải cho Quốc lộ 62.

QUANG VINH