Trung bộ tiếp tục mưa lớn, Nam bộ đề phòng mưa dông cực đoan

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, đỉnh lũ trên các sông ở TP Huế dao động trên mức báo động 1 trong chiều 29 và 30-10, nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Những ngày tới, dự báo Trung bộ tiếp tục mưa lớn, Nam bộ có mưa dông cực đoan

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày và đêm 29-10, từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Mưa lớn đang khiến mực nước trên các sông ở Trung bộ dâng cao. Tại TP Huế, mực nước sông Hương ở trạm Kim Long cao hơn báo động 1 là 0,18m. Nước sông Bồ đang lên, mực nước tại trạm Phú Ốc đạt 1,41m, thấp hơn báo động 1 là 0,09m.

Chiều 29 và ngày 30-10, đỉnh lũ trên các sông ở TP Huế dao động trên báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc TP Huế.

Trong khi đó, theo Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ, thời tiết tại Nam bộ đang bước dần vào cuối mùa mưa. Tình trạng mưa lớn trên diện rộng không còn phổ biến, song từ nay đến ngày 1-11, khu vực này vẫn chịu tác động của nhiễu động gió Đông trên cao. Ban ngày, thời tiết phổ biến ít mưa, có nắng; mưa rào và dông xuất hiện rải rác vào chiều tối, có nơi mưa to.

Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ lưu ý, dù khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng không cao, người dân vẫn cần đề phòng các đợt mưa lớn cực đoan cục bộ kèm dông và sét mạnh.

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