Ngày 29-10, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 (năm 2025-2026) và phát động cuộc thi lần thứ 18.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: TRỌNG HẢI

Cuộc thi lần thứ 17 được phát động từ tháng 9-2025, nhận được hơn 300 tác phẩm dự thi thuộc các thể loại phóng sự, bút ký, ký chân dung. Qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, ban tổ chức đã chọn 19 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 10 giải khuyến khích. Có 19 nhân vật trong các tác phẩm đoạt giải được vinh danh.

Các tác phẩm phản ánh những tấm gương thuộc nhiều lĩnh vực, từ nghiên cứu, lao động đến gìn giữ văn hóa và phụng sự cộng đồng. Trong đó có những người miệt mài tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; lực lượng quân đội tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc...

Các giải A thuộc về tác phẩm “Người say mê nghiên cứu và ứng dụng AI” của tác giả Lê Kim Phượng và “Mất tay phải ‘viết lại cuộc đời’ bằng tay trái” của nhóm tác giả Trần Hoàng Linh, Vũ Thị Minh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ tổng kết, trao giải cuộc thi. Ảnh: TRỌNG HẢI

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận, biểu dương Báo Quân đội nhân dân cùng các cơ quan, đơn vị phối hợp, đồng hành tổ chức thành công cuộc thi trong suốt 17 năm qua.

Chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả và các nhân vật được vinh danh, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: "Cuộc thi không chỉ tôn vinh những con người đặc biệt mà còn khẳng định: Vẻ đẹp thực sự không chỉ ở những công trình vĩ đại, mà còn ở những việc làm bình dị, hàng ngày, thầm lặng nhưng trọn vẹn tình yêu quê hương, yêu đồng bào rất đáng trân trọng".

Các tác giả, nhóm tác giả và nhân vật nhận giải B. Ảnh: TRỌNG HẢI

Sau phần tổng kết, Báo Quân đội nhân dân phát động cuộc thi lần thứ 18. Để cuộc thi tiếp theo đạt kết quả cao hơn, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu đơn vị tổ chức, lấy chất lượng tác phẩm và sức lan tỏa của các điển hình làm thước đo hiệu quả. Nội dung cần gắn với nhiệm vụ chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh chân thực, sinh động những tấm gương người tốt, việc tốt, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và khát vọng vươn lên.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân phát động cuộc thi lần thứ 18. Ảnh: TRỌNG HẢI

Thể lệ cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 18 (năm 2026-2027) được đăng tải trên các ấn phẩm và nền tảng của Báo Quân đội nhân dân. Lễ tổng kết, trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 10-2027.

VĨNH XUÂN