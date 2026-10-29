Cận cảnh đường băng dài 3.300m Cảng HKQT Phú Quốc

Ngày 29-10, đường cất hạ cánh số 2, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Quốc, tỉnh An Giang, chính thức đi vào khai thác thương mại. Công trình dài 3.300m, rộng 45m, do Tập đoàn Sun Group đầu tư, hoàn thành sau 8 tháng thi công, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình mở rộng sân bay trước thềm APEC 2027.

Clip khai thác đường băng số 2

Lúc 7 giờ 5, chuyến bay 9G1955 của Sun PhuQuoc Airways từ TPHCM hạ cánh xuống đường băng số 2, trở thành chuyến bay thương mại đầu tiên khai thác công trình.

Sự kiện mở ra giai đoạn vận hành đường băng mới, sau quá trình xây dựng, kiểm tra kỹ thuật và bay hiệu chuẩn. Công trình đạt tiêu chuẩn Code E của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), có khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350 và Boeing 777, tạo điều kiện mở rộng mạng bay quốc tế đến Phú Quốc.

Đường băng số 2 kết nối với hệ thống đường lăn, sân đỗ trong tổng thể dự án mở rộng sân bay. Hạ tầng khu bay được đầu tư đồng bộ, hướng tới khả năng vận hành linh hoạt hai đường cất hạ cánh, phục vụ các chuyến bay thương mại, thuê chuyến và chuyên cơ trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Để hoàn thành đường băng trong 8 tháng, Sun Group phối hợp với hơn 20 nhà thầu, đơn vị tư vấn triển khai thi công. Hơn 6.000 kỹ sư, công nhân được huy động làm việc theo ba ca, bốn kíp để bảo đảm tiến độ.

Song song với đường băng, Sun Group đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện nhà ga hành khách T2, dự kiến khai thác từ tháng 5-2027. Công trình do CPG Consultants (Singapore) thiết kế, lấy cảm hứng từ hình tượng phượng hoàng lửa, tích hợp các công nghệ như nhận diện sinh trắc học, làm thủ tục tự phục vụ và hệ thống xử lý hành lý tự động.

Dự kiến từ tháng 5-2027, sân bay vận hành song song hai đường cất hạ cánh, nâng cao năng lực điều phối và phục vụ các chuyến bay trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Đường băng số 2 cùng hệ thống đường lăn, sân đỗ, nhà ga T2 và nhà ga VIP là những hạng mục trọng điểm trong dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do Sun Group đầu tư. Giai đoạn đầu, sân bay hướng tới công suất 24 triệu hành khách mỗi năm, có thể mở rộng lên 50 triệu khách trong dài hạn.

Ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cho biết, đã xây dựng phương án vận hành đồng bộ giữa các đường cất hạ cánh với hệ thống đường lăn, sân đỗ, nhà ga hành khách T2, nhà ga VIP và sân đỗ VIP, bảo đảm khả năng tiếp nhận, phục vụ an toàn, thông suốt các loại tàu bay thân rộng hiện đại. Qua đó, đáp ứng yêu cầu khai thác thường xuyên cũng như phục vụ các chuyến bay chuyên cơ trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027

>>> Một số hình ảnh đường băng dài 3.300m Cảng HKQT Phú Quốc:

Công trình đạt tiêu chuẩn Code E của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế

Đường băng số 2 kết nối với hệ thống đường lăn, sân đỗ trong tổng thể dự án mở rộng sân bay.

Sau khi hạ cánh, tàu bay di chuyển qua hệ thống đường lăn vào vị trí đỗ

Tổ lái chuyến bay 9G1955 nhận hoa chúc mừng tại ống lồng nối máy bay với nhà ga. Đánh dấu chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh trên đường băng số 2, mở đầu giai đoạn khai thác hạ tầng hàng không mới của Phú Quốc.

Ông Huỳnh Tấn Phát (quê Đà Nẵng) cùng đoàn gia đình 11 người từ TP HCM đến Phú Quốc du lịch. Đây là những hành khách đầu tiên đáp xuống đường băng mới.

Anh Hoàng Hải Thịnh cùng gia đình từ TPHCM ra Phú Quốc trên chuyến bay thương mại đầu tiên khai thác đường cất hạ cánh số 2.

Đường băng số 2 nằm trong tổng thể dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, được xây dựng để đáp ứng yêu cầu khai thác các dòng tàu bay hiện đại.

Bề mặt đường cất hạ cánh cùng hệ thống vạch sơn tín hiệu, chỉ dẫn được hoàn thiện theo các yêu cầu kỹ thuật hàng không. Những vạch đánh dấu vị trí tiếp đất, tim đường băng và giới hạn mặt đường giúp phi công xác định hướng, vị trí khi cất, hạ cánh.

Dọc đường băng là hệ thống đèn hiệu hàng không, kết hợp thiết bị hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS/DME và đèn hiệu CAT II.

Sau khi đường băng số 2 hoạt động, đường cất hạ cánh số 1 hiện hữu sẽ được nâng cấp từ 3.000m lên 3.500m, mở rộng tổng chiều rộng lên 75m, hướng tới tiếp nhận các dòng tàu bay Code F như Airbus A380-800 và Boeing 747-8F.

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