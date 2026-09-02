Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong nhịp sống hôm nay

Sau 5 năm xây dựng, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Người đã được mở rộng đến từng khu dân cư, trường học, doanh nghiệp và hàng trăm hộ gia đình.

Mở rộng kho tri thức trên không gian số

Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp, Nguyễn Thị Mỹ Ân, sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM, không còn phải đến nhiều thư viện như trước. Chỉ với vài thao tác quét mã QR trên Không gian văn hóa Hồ Chí Minh do Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM xây dựng, Mỹ Ân đã tìm thấy hàng trăm đầu sách, tư liệu và công trình nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mỹ Ân chia sẻ, bản thân yên tâm nhất là tính chính xác của nguồn tư liệu. “Trên internet có vô số câu nói, bài viết gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng không phải lúc nào cũng được kiểm chứng. Việc tiếp cận kho dữ liệu đã được hệ thống hóa giúp tiết kiệm thời gian, và quan trọng hơn là có cơ sở tin cậy để trích dẫn”, Mỹ Ân bày tỏ.

Trải nghiệm của Mỹ Ân cho thấy việc số hóa, hệ thống hóa tư liệu đã mở thêm cách để người dân, nhất là với người trẻ, tiếp cận nguồn tư liệu quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người lao động Công ty CP Cấp nước Nhà Bè quét mã QR kết nối Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

﻿ẢNH: THÁI PHƯƠNG

Ở Đảng bộ xã Bình Chánh, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được thiết kế trên nền tảng ArtSteps như một triển lãm ảo 3D, tái hiện thân thế, sự nghiệp, những dấu mốc lịch sử và các câu chuyện tiêu biểu về Người. Hình ảnh, video, tư liệu số hóa cùng mã QR được tích hợp, giúp người xem chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là có thể tham quan, tìm hiểu trọn vẹn các thông tin.

Tương tự, phường Bến Thành xây dựng Sổ tay điện tử Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, cung cấp thông tin về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp cán bộ, đảng viên và người dân thuận tiện tìm hiểu.

Từ những mô hình cụ thể ở cơ sở, việc ứng dụng công nghệ đang mở rộng phương thức đưa tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến gần người dân. Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh phát triển thư viện điện tử, bảo tàng 3D và kho tư liệu số, tạo thêm nhiều kênh để người dân chủ động tìm hiểu trên môi trường số về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người.

Những câu chuyện về Bác đi vào đời sống

Năm năm qua, những Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng ở nhiều nơi đã trở thành những địa chỉ để người dân tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Bác.

Tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Điền, khoảng 300 đầu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh được bố trí để người dân đọc trong thời gian chờ giải quyết thủ tục hành chính. Với cán bộ, công chức, những hình ảnh, câu chuyện về Bác được đọc tại nơi làm việc cũng là lời nhắc về tinh thần tận tụy và trách nhiệm phục vụ người dân.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh còn được xây dựng ở các khu nhà trọ, doanh nghiệp. Tại khu nhà trọ công nhân của Công ty CP Nhôm nhựa Kim Hằng (phường Bình Đông), một góc nhỏ với vài giá sách, hình ảnh về Bác cùng những mã QR dẫn đến các bài viết, tác phẩm và ca khúc về Người đã trở thành nơi công nhân và con em họ tìm đọc sau giờ làm việc.

Nếu ở cơ quan, nhà trọ, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho người dân đọc và tìm hiểu những câu chuyện về Người, thì tại khu dân cư, những không gian này còn gắn với sinh hoạt cộng đồng.

Mỗi sáng, sau khi tưới mấy chậu hoa trong sân, ông Mai Xuân Thưởng lại pha ấm trà rồi kê thêm vài chiếc ghế dưới bóng cây trước nhà để chờ mấy người bạn già trong hẻm 289 đường Bình Đông, phường Phú Định ghé sang. Nhiều năm nay, khoảng sân xanh mát ấy là nơi gặp gỡ quen thuộc của những đảng viên, cựu chiến binh và bà con lối xóm.

Gần bốn tháng trước, khi khu phố vận động xây dựng góc học tập Bác trong nhà dân, ông Thưởng dành một góc nhỏ đặt sách, hình ảnh và tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, những buổi trà sáng có thêm nhiều câu chuyện để mọi người cùng chia sẻ.

Có hôm là chuyện chiếc bóng đèn trong hẻm cần thay, mấy chậu cây cần chăm sóc; có hôm, mọi người nhắc lại ký ức chiến tranh sau khi xem một đoạn clip về việc quy tập hài cốt liệt sĩ. Những người từng đi qua chiến tranh kể cho con cháu nghe về một thời bom đạn, về giá trị của hòa bình và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Ở khu phố 22, phường Bình Thạnh, căn phòng khách của bà Lâm Mai Chi cũng được xây dựng thành góc trưng bày tư liệu, sách báo về Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nơi để bà con ghé đọc sách, uống trà. Từ những buổi gặp gỡ ấy, nhiều trường hợp cần giúp đỡ cũng được phát hiện sớm hơn để khu phố có cách chăm lo phù hợp.

* Nhạc sĩ NGUYỄN BÁ HÙNG: Dành tâm huyết trong những sáng tác về Người Nhiều năm qua, tôi luôn dành thời gian, tâm huyết cho những sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về quê hương, đất nước. Tôi mong góp thêm những tác phẩm có sức sống lâu dài, đến được với nhiều người nghe, nhất là thế hệ trẻ. Sau mỗi lần nghe những sáng tác này, người nghe có thêm một điều để suy ngẫm, thêm động lực để sống đẹp hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng và xã hội. Tôi tin rằng, khi âm nhạc vào trong trường học, khu dân cư, không gian công cộng hay trên các nền tảng số, mỗi bài hát về Bác sẽ góp phần bồi đắp tình cảm, truyền cảm hứng về lối sống đẹp, để những giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được lan tỏa, chuyển hóa thành hành động và ứng xử trong cuộc sống hàng ngày. * Ông CỦ PHÁT NGHIỆP - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH PouYuen Việt Nam: Không gian gắn kết người lao động Công ty có gần 41.000 công nhân nên việc xây dựng môi trường lao động đoàn kết rất quan trọng. Bên cạnh việc duy trì dân chủ ở cơ sở và đối thoại định kỳ, công ty đã xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại khu sinh hoạt chung và nơi làm việc của các chi bộ để người lao động có thể tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác trong giờ nghỉ hay sau ca làm việc. Mục tiêu chúng tôi hướng tới là hình thành thói quen học tập và làm theo Bác trong mỗi cán bộ, người lao động. Khi những giá trị về tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và tôn trọng lẫn nhau được lan tỏa, môi trường làm việc cũng trở nên hài hòa, ổn định hơn. Nhiều vướng mắc của người lao động được trao đổi, tháo gỡ ngay từ khi mới phát sinh thông qua đối thoại, góp phần củng cố niềm tin và sự gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp.

NHÓM PV