Chiều 24-11, “Bách nghệ Trà Hội” được tổ chức tại không gian thưởng trà Nhan Trà (TPHCM), nhằm hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam. Hoạt động này mở ra điểm hẹn giao thoa giữa văn hóa trà bản địa và các loại hình thủ công dân gian truyền thống.

Không gian “Bách nghệ Trà Hội”

“Bách nghệ Trà Hội” là một không gian văn hóa đa trải nghiệm với các hoạt động: Triển lãm Trà cụ Việt Nam; trải nghiệm pha trà, thưởng trà nghệ thuật cùng thanh âm và hương trà; trải nghiệm nghệ thuật thủ công…

Không gian Triển lãm Trà cụ Việt Nam

Trong không gian Triển lãm Trà cụ Việt Nam, người xem thưởng lãm các bộ trà cụ thuần Việt - niềm tự hào của văn hóa thưởng trà bản địa. Toàn bộ hiện vật là sản phẩm do các nghệ nhân Việt Nam nghiên cứu và chế tác, kết tinh kỹ thuật gốm sứ lâu đời cùng tinh thần mộc mạc, tinh tế qua từng đường nét, chất men riêng biệt.

Các bạn trẻ tham quan Triển lãm Trà cụ Việt Nam

Tại không gian thực hành nghề truyền thống có ba hoạt động: In tranh Đông Hồ - Họa sắc Đông Hồ; Trang trí nón lá - Điểm sắc nón Việt; Làm tò he - Nặn hình - Tô sắc tuổi thơ.

Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các nghệ nhân, người tham gia khám phá các nghệ thuật tạo hình dân gian được tự tay vẽ hoặc nặn nên những nhân vật, con vật gắn liền ký ức tuổi thơ nhiều thế hệ.

Không gian thực hành nghề truyền thống

Nghệ nhân Đỗ Đức Thuận (áo xanh) hướng dẫn trải nghiệm làm tranh Đông Hồ

Bên cạnh chương trình “Bách Nghệ Trà Hội”, trong suốt tháng 11-2026, tại không gian Nhan Trà tổ chức nhiều hoạt động văn hóa và cộng đồng: ra mắt Chi hội Trà Di sản; tọa đàm chuyên sâu “Mạch Trà Việt trong dòng chảy Đông Á, giai đoạn thế kỷ XI - XII”; Không gian trưng bày giới thiệu trà Việt, chương trình “Nét dân gian”... Các hoạt động nhằm kết nối, gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa nói chung và văn hóa trà nói riêng.

TIỂU TÂN