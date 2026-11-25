Chiều 25-11 (nhằm ngày 17-10 âm lịch), tại Di tích An Sơn Miếu, đặc khu Côn Đảo (TPHCM), Ban Tổ chức lễ hội truyền thống giỗ bà Phi Yến lần thứ 241 năm 2026, đã tổ chức lễ rước linh vị Hoàng tử Hội An.

Đây là nghi thức dân gian mang ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa của người dân Côn Đảo, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tình mẫu tử thiêng liêng và lòng thành kính đối với bà Phi Yến - người phụ nữ đã trở thành biểu tượng đẹp trong tâm thức của bao thế hệ cư dân nơi đảo xa.

Các nghi thức trong lễ rước linh vị Hoàng tử Hội An diễn ra thành kính, trang nghiêm

Lễ rước với ý nghĩa nhân dân Côn Đảo thành kính cung thỉnh Hoàng tử Hội An về An Sơn Miếu dự lễ giỗ mẹ, các nghi thức được thực hiện thành kính, trang nghiêm theo đúng phong tục truyền thống.

Đoàn rước linh vị Hoàng tử Hội An theo đội hình trang trọng

Đoàn rước được tổ chức theo đội hình trang trọng, với sự tham gia của Ban quý tế, đội trống - chiêng, đội lân, đội cờ, đội kiệu, các vị bô lão nam nữ và đông đảo học sinh đến từ các trường học trên địa bàn đặc khu.

Trong trang phục truyền thống, các vị bô lão đại diện cho các thế hệ cư dân Côn Đảo cùng tham gia nghi lễ, thể hiện sự tiếp nối những giá trị văn hóa tâm linh được gìn giữ qua bao đời.

Linh vị Hoàng tử Hội An được cung thỉnh

Tiếng trống hội, tiếng chiêng ngân vang hòa cùng nhịp trống lân rộn rã, mở đầu hành trình cung thỉnh linh vị Hoàng tử Hội An.

Không gian rộn ràng tại lễ hội

Dọc hành trình, đông đảo người dân và du khách đứng hai bên đường theo dõi, thành kính hướng về đoàn rước. Mỗi bước chân, mỗi hồi trống, mỗi nghi thức đều mang theo niềm tin, sự tôn kính và tình cảm sâu nặng mà người dân Côn Đảo dành cho bà Phi Yến và Hoàng tử Hội An.

Đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước tham dự lễ hội

Sau khi hoàn tất các nghi thức, linh vị Hoàng tử Hội An được cung kính rước vào nơi thờ tự, chính thức hiện diện trong không gian lễ giỗ của bà Phi Yến.

Nhiều năm qua, lễ rước linh vị Hoàng tử Hội An đã trở thành một phần không thể thiếu trong lễ hội truyền thống Lễ giỗ bà Phi Yến. Đây cũng là dịp để cộng đồng hướng về với cội nguồn, tưởng nhớ những giá trị đạo đức tốt đẹp và thắt chặt tình đoàn kết trong đời sống văn hóa tinh thần. Việc gìn giữ và tổ chức trang trọng các nghi lễ truyền thống thể hiện lòng tri ân đối với tiền nhân, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, trao truyền những giá trị nhân văn cho thế hệ mai sau.

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MẠNH CƯỜNG - KHÁNH CHI