Chiều 24-11, hàng chục ngàn khán giả đổ về sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), tạo nên không khí lễ hội sôi động trước giờ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” và màn bắn pháo hoa tại đây.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, ngay từ đầu giờ chiều, khu vực xung quanh sân vận động Mỹ Đình đã nhộn nhịp. Nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình và khán giả từ các địa phương có mặt từ sớm để hòa mình vào không khí ngày hội. Dù chương trình “Muôn sắc Việt Nam” chính thức bắt đầu lúc 20 giờ, nhưng nhiều người tranh thủ đến sớm để check-in, gặp gỡ bạn bè và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Hàng ngàn người dân đến sân vận động Mỹ Đình từ sớm để chờ thưởng thức chương trình “Muôn sắc Việt Nam” và màn bắn pháo hoa. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Đến khoảng 15 giờ, các hạng mục chuẩn bị cho chương trình cơ bản hoàn tất. Sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng cùng các phương án tổ chức, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông được triển khai đồng bộ. Các cửa kiểm soát bắt đầu mở, đón những khán giả đầu tiên vào sân vận động.

Tại các khu vực check-in được thiết kế theo chủ đề Cội nguồn, Bản sắc, Tinh hoa, Rạng rỡ và Hội nhập, đông đảo khán giả kiên nhẫn xếp hàng chờ chụp ảnh. Những hình ảnh, video về không khí trước giờ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa sức nóng của chương trình.

Ngay từ đầu giờ chiều không khí tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã rất sôi động. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Một trong những điểm nhấn được nhiều khán giả mong chờ là màn bắn pháo hoa sau khi chương trình nghệ thuật khép lại. Theo phương án tổ chức, trận địa pháo hoa được bố trí tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm). Pháo hoa tầm thấp đặt trên mái và hai bên cánh gà khán đài B phía khu vực sân khấu. Trận địa pháo hoa tầm cao được bố trí từ khu vực cột đồng hồ đến bãi đất trống trước Cung thể thao dưới nước.

Màn trình diễn pháo hoa có quy mô lớn với 2.656 quả pháo hoa nổ tầm cao, 648 quả pháo hoa nổ tầm thấp, 700 giàn pháo hoa các loại và 1.400 ống pháo hoa DBG. Sau chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”, lúc 21 giờ 43 phút, sẽ là màn bắn pháo hoa với thời lượng 17 phút.

Chương trình “Muôn sắc Việt Nam” thu hút nhiều lứa tuổi đến thưởng thức. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Để vào sân vận động, người dân phải qua cửa kiểm soát an ninh. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

TIẾN CƯỜNG