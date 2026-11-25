Vào dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, tại TPHCM, hệ thống xe buýt 2 tầng phục vụ du khách đã có thêm trải nghiệm mới, đó là chương trình biểu diễn nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ.

Tiếng đờn hòa nhịp phố phường

Đờn ca tài tử vốn gắn với sự gần gũi, giao tình và khả năng ứng tác giữa những người cùng tham gia. Loại hình nghệ thuật này thường được biểu diễn ở không gian miệt vườn, bến nước hay những buổi tao ngộ của người mộ điệu. Tối 23-11, lần đầu tiên đờn ca tài tử được biểu diễn trên xe buýt 2 tầng - một trong những phương tiện lưu thông đặc biệt gắn với hoạt động phục vụ du lịch tại TPHCM.

Chương trình do City Sightseeing Saigon tổ chức và được giới thiệu là dịp khám phá TPHCM qua âm nhạc truyền thống. Trong chương trình, các nghệ nhân đã chọn những bài bản vui trong 20 bài bản tổ của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ để biểu diễn và chủ động biến hóa cách diễn tấu, nhấn nhá, luyến láy theo hành trình của xe.

Các nghệ nhân biểu diễn đờn ca tài tử Nam bộ trên xe buýt 2 tầng tại TPHCM. Ảnh: City Sightseeing Saigon

Đưa loại hình nghệ thuật truyền thống như đờn ca tài tử lên xe buýt 2 tầng giữa đô thị vừa mở ra cơ hội tiếp cận công chúng, vừa đòi hỏi sự cân nhắc về âm thanh, không gian biểu diễn và cách giữ được sự tập trung vào nghệ thuật. Sự mới mẻ của địa điểm cần nâng đỡ tiếng đàn, lời ca nhưng chiều sâu của di sản mới là điều khiến người nghe muốn tìm hiểu thêm sau hành trình.

Nghệ nhân nhân dân Thanh Tuyết, một người gắn bó nhiều năm với việc quảng bá nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ ở TPHCM, cho biết, do không gian biểu diễn mang tính đặc thù cao nên các nghệ nhân đã phải sáng tạo để đáp ứng yêu cầu nghệ thuật. Tuy nhiên, sự sáng tạo đó luôn nằm trong khuôn phép, được dẫn dắt bởi vốn nghề và sự am hiểu bài bản của đội ngũ những nghệ nhân yêu nghề, bền bỉ giữ nghề và trao truyền qua bao thế hệ.

“Đờn ca tài tử có sức sống riêng trong đời sống văn hóa Nam bộ. Người ta tìm đến với nhau để đờn, để ca, cùng thưởng thức và sẻ chia tâm tình. Cũng vì thế, dù là biểu diễn trên xe buýt nhưng nghệ nhân cũng phải làm sao để du khách có được sự lưu luyến với từng âm điệu, và có được một kỷ niệm rất riêng mỗi khi nhớ đến TPHCM”, Nghệ nhân nhân dân Thanh Tuyết chia sẻ.

Mở hành trình mới cho nghệ thuật truyền thống

Theo Nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, chữ “tài tử” gắn với người có tài nghệ, có hiểu biết và niềm đam mê âm nhạc; đó là một hình thức sinh hoạt nghệ thuật dựa trên sự giao cảm giữa người đờn, người ca và người nghe. Với đô thị rộng lớn, có nhiều di sản là kiến trúc văn hóa, các tuyến đường xe buýt 2 tầng đi qua nay đã có thêm sự trìu mến, da diết qua tiếng đờn, lời ca của các nghệ nhân.

Bà Lưu Tuyết Oanh, quê ở An Giang, lên TPHCM du lịch cùng gia đình, tâm sự: “Tất cả chúng tôi đều bất ngờ. Là người dân miền Tây, chúng tôi vốn rất quen với đờn ca tài tử nhưng chưa bao giờ được thưởng thức trong một không gian như vậy. Được ngắm phố thị rực rỡ đèn hoa trong tiếng tiếng đờn ca bình dị quen thuộc, cảm xúc thật khó tả”.

Trong lịch sử nghệ thuật, từ môi trường âm nhạc tài tử, nhiều yếu tố đã góp phần hình thành sân khấu cải lương Nam bộ. Mối liên hệ ấy cho thấy di sản không đứng yên trong một khuôn dạng cố định, nó có thể mở đường cho những sáng tạo, trong khi vẫn lưu giữ dấu ấn riêng.

Từ ý tưởng này, PGS-TS Trần Yến Chi, nguyên Trưởng khoa Đào tạo, Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, gợi ý: “Tuyến xe buýt biểu diễn đờn ca tài tử có thể chọn điểm dừng là Nhà hát Trần Hữu Trang. Ở đó có Nhà truyền thống sân khấu cải lương, với hàng trăm tư liệu, nhạc cụ, hình ảnh… Du khách vừa được nghe, vừa lại được tham quan, tìm hiểu, giao lưu với nghệ nhân về loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử. Đó sẽ là dấu ấn đẹp cho một trải nghiệm văn hóa”.

PGS-TS Phan Bích Hà, giảng viên Trường đại học Văn Lang, cho rằng: “Một sân khấu lưu động giữa phố có lợi thế riêng: người tham dự vừa thưởng thức âm nhạc, vừa cảm nhận nhịp sống của thành phố. Nhưng để trải nghiệm ấy vượt khỏi một tiết mục điểm xuyết cho chuyến tham quan, phần giới thiệu cần giúp người nghe hiểu họ đang nghe bài bản nào, nhạc cụ nào đang cất tiếng, nghệ nhân vận dụng bài bản ra sao. Khi câu chuyện về di sản được kể thấu đáo, chuyến xe sẽ trở thành không gian học hỏi và thưởng thức, thay vì chỉ là phông nền cho một hoạt động giải trí”.

Chương trình biểu diễn trên xe buýt 2 tầng tối 23-11 đã mở ra một trải nghiệm văn hóa độc đáo, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch văn hóa. Trong bối cảnh Ngày Văn hóa Việt Nam, chương trình trải nghiệm trên có thể trở thành một cách đưa di sản đến gần công chúng và du khách, góp phần giới thiệu và quảng bá nét đẹp truyền thống văn hóa của Việt Nam đến với du khách trong và ngoài nước.

THANH HIỆP