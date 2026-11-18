Sáng nay 18-11, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Hội Hô hấp TPHCM và Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh tổ chức Tọa đàm “Nhiễm trùng hô hấp cộng đồng và chiến lược dự phòng hiệu quả” với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực hô hấp, vi sinh và dự phòng bệnh tật.

Tại chương trình, PGS-TS Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam, sẽ phân tích gánh nặng nhiễm trùng hô hấp cộng đồng, nguy cơ diễn tiến nặng ở người cao tuổi, người có bệnh nền và các chiến lược điều trị, dự phòng hiệu quả.

TS-BS Phạm Hùng Vân, Hội Vi sinh lâm sàng TPHCM, sẽ cập nhật các tác nhân gây nhiễm trùng hô hấp, thực trạng kháng kháng sinh và vai trò của xét nghiệm vi sinh trong lựa chọn phương pháp điều trị.

Trong khi đó, ThS-BS Cao Xuân Minh, Tổng Giám đốc Hệ thống Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh, sẽ làm rõ mối liên hệ giữa nhiễm trùng hô hấp với các biến chứng tim mạch, hô hấp ở người cao tuổi...

Tọa đàm diễn ra từ 8 giờ tại trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng (432-436, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM) và được chuyển tải trên báo in, website và các nền tảng số của Báo Sài Gòn Giải Phóng.

THÀNH SƠN