PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hào tái đắc cử Chủ tịch Hội Da liễu TPHCM

Hội Da liễu TPHCM vừa tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2026-2031 thu hút hơn 130 đại biểu là các hội viên, chuyên gia đầu ngành, đại diện Hội Da liễu Việt Nam, các bệnh viện, trường đại học y khoa và đối tác chiến lược tham dự.

PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hào phát biểu tại đại hội

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch Hội Da liễu TPHCM cho biết, nhiệm kỳ qua hội kết nạp mới 417 cá nhân, nâng tổng số hội viên đang hoạt động lên 456 người, tạo mạng lưới kết nối chuyên môn sâu rộng ở phía Nam.

Hội đã nâng tầm hoạt động khoa học và đào tạo liên tục bằng việc tổ chức thành công 9 hội nghị khoa học lớn tầm cỡ quốc gia và khu vực, mở rộng hợp tác đối ngoại và chuyển đổi số, lan tỏa trách nhiệm cộng đồng từ các hoạt động thiện nguyện (tổng nguồn lực huy động hơn 800 triệu đồng).

Dù vậy, vẫn còn một số khuyết điểm và tồn tại, như: chưa xây dựng đầy đủ hệ sinh thái hoạt động chuyên môn đồng bộ giữa khoa học, đào tạo, truyền thông và phản biện xã hội; chưa tạo được nhiều chương trình hợp tác thực chất, dài hạn và có chiều sâu; nguồn lực nhân sự chuyên trách còn mỏng…

Ban Chấp hành Hội Da liễu TPHCM nhiệm kỳ 2026-2021 ra mắt đại hội

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Da liễu TPHCM sẽ tập trung triển khai 4 chương trình hành động chiến lược. Thứ nhất, xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện. Thứ hai, đẩy mạnh khoa học - đào tạo và truyền thông đa nền tảng. Thứ ba, thúc đẩy hợp tác quốc tế chiều sâu. Thứ tư, nâng cao vai trò tư vấn phản biện và an sinh xã hội.

Trải qua phiên trù bị và phiên chính thức, Đại hội thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025, Điều lệ Hội sửa đổi và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 25 thành viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành mới thống nhất bầu Ban Thường vụ Hội gồm 9 thành viên. Trong đó, PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hào tái đắc cử vị trí Chủ tịch Hội. 4 Phó Chủ tịch Hội gồm: PGS-TS-BS Văn Thế Trung, PGS-TS-BS Châu Văn Trở, PGS-TS-BS Lê Ngọc Diệp, BS-CK2 Phạm Đăng Trọng Tường (kiêm Tổng Thư ký Hội) và BS-CKII Bùi Mạnh Hà giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra.

Chia sẻ bên lề Đại hội đại biểu Hội Da liễu TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch hội cho biết, thời gian qua, TPHCM đã ghi nhận nhiều cơ sở có những vấn đề vi phạm liên quan đến hành nghề về chuyên ngành da liễu, thẩm mỹ, đã được cơ quan chức năng phát hiện, rất cần những giải pháp ở góc độ chuyên môn.

Những vi phạm trong lĩnh vực thẩm mỹ phổ biến gồm hoạt động không phép, thẩm mỹ "chui" núp bóng những cơ sở có giấy phép, người thực hiện không phải bác sĩ, sai phạm về quảng cáo…

Trước thực tế đó, dưới góc độ chuyên môn, Hội Da liễu TPHCM sẽ tăng cường việc truyền thông để việc thực hành của hội viên đúng theo quy định của pháp luật, quy định của ngành y tế và đúng chuyên môn của chuyên khoa da liễu.

Song song đó, khi có yêu cầu tư vấn của cơ quan chức năng hay các đơn vị về một vấn đề cụ thể trong chuyên ngành, Hội cũng cử mạng lưới chuyên gia để phối hợp với các bên, nhằm giúp việc quản lý những vấn đề nóng, nổi cộm của lĩnh vực da liễu hiệu quả hơn. Ngoài ra, Hội cũng sẽ cố gắng xây dựng những khóa đào tạo chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ y tế ngành da liễu, điều chưa làm được ở nhiệm kỳ trước.

“Người dân nên làm đẹp một cách khoa học, lựa chọn cơ sở uy tín và sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt, không nên tin vào những quảng cáo thổi phồng công dụng hoặc tự ý sử dụng các sản phẩm tiêm truyền, khi chưa có chỉ định của bác sĩ”, PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hào cảnh báo.

THÀNH AN