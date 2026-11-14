Đột quỵ gia tăng ở người trẻ, tử vong do ung thư tăng mạnh

Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong nhóm bệnh của hệ tuần hoàn tại Việt Nam. Đáng chú ý, bệnh không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà còn khiến nhiều người trong độ tuổi lao động tử vong.

Cấp cứu bệnh nhân đột quỵ tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: NGỌC DUNG

Theo báo cáo Thực trạng và xu hướng nguyên nhân tử vong tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 do Cục Thống kê vừa công bố từ số liệu đăng ký khai tử, trong 5 năm, các bệnh của hệ tuần hoàn gây tử vong cho gần 179.800 người, chiếm 9,9% tổng số trường hợp tử vong do bệnh tật.

Trong nhóm bệnh này, đột quỵ (tai biến mạch máu não) là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, với gần 109.400 trường hợp, chiếm 60,8%. Số người tử vong do đột quỵ tăng từ hơn 16.000 người năm 2021 lên hơn 33.100 người năm 2025, tương đương gấp 2,07 lần.

Đứng thứ hai là bệnh tim thiếu máu cục bộ, bao gồm nhồi máu cơ tim, với gần 33.700 trường hợp tử vong trong giai đoạn 2021-2025. Riêng năm 2025, số ca tử vong do bệnh này tăng lên hơn 7.600, so với gần 5.600 trường hợp năm 2024.

Điều trị bệnh nhân đột quỵ tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: NGỌC DUNG

Tử vong do tăng huyết áp, bao gồm tăng huyết áp có suy tim, cũng tăng hơn 2 lần, từ 682 trường hợp năm 2021 lên 1.409 trường hợp năm 2025. Đáng chú ý, năm 2025 ghi nhận 687 trường hợp tử vong do viêm cơ tim và tâm phế mạn, trong đó chủ yếu là viêm cơ tim.

Báo cáo cũng cho thấy tử vong do đột quỵ có xu hướng xuất hiện ở độ tuổi trẻ hơn so với các bệnh khác của hệ tuần hoàn. Trong giai đoạn 2021-2025, có hơn 1.800 trường hợp tử vong do đột quỵ ở nhóm tuổi 20-29. Trong đó, nhóm 25-29 tuổi ghi nhận gần 1.200 trường hợp, gần gấp 2 lần nhóm 20-24 tuổi.

Từ nhóm tuổi 30-34 đến 50-54, tỷ lệ tử vong do đột quỵ tăng từ 2% lên 9,5%. Ở nhóm 60-69 tuổi, tỷ lệ này đạt mức cao nhất, khoảng 12%-14%, trước khi giảm ở nhóm 70-79 tuổi và tăng trở lại ở nhóm từ 80 tuổi trở lên, với 11,9%.

Trong số gần 109.400 trường hợp tử vong do đột quỵ giai đoạn 2021-2025, nam giới chiếm khoảng 69%, với hơn 75.600 trường hợp.

Chênh lệch giới tính thể hiện rõ ở nhóm tuổi 25-49, khi số nam giới tử vong do đột quỵ cao gấp 5-7 lần nữ giới. Cụ thể, ở nhóm 25-29 tuổi, có hơn 1.000 nam giới tử vong, so với 175 nữ giới; ở nhóm 35-39 tuổi, con số này lần lượt là hơn 3.000 và gần 500 trường hợp.

Ở nhóm 60-69 tuổi, số nam giới tử vong do đột quỵ lên tới hơn 21.200 trường hợp, cao hơn gấp 2 lần nữ giới (hơn 9.000 trường hợp). Tuy nhiên, ở nhóm từ 80 tuổi trở lên, xu hướng đảo chiều khi số nữ giới tử vong là hơn 7.100 trường hợp, so với hơn 5.800 nam giới.

Số người tử vong do ung thư tăng qua các năm Theo Cục Thống kê, giai đoạn 2021-2025, cả nước ghi nhận khoảng 152.100 trường hợp tử vong do ung thư. Riêng năm 2025, số ca tử vong là gần 46.800 người, chiếm 15,2% tổng số trường hợp tử vong do bệnh tật, tăng hơn 2,4 lần so với năm 2021 (gần 19.400 trường hợp). Trong các loại ung thư, ung thư phổi và ung thư gan là hai nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, lần lượt chiếm 22% và 17,4% tổng số ca tử vong do ung thư trong cả giai đoạn. Tiếp đến là ung thư dạ dày (5,9%), ung thư đại tràng (5,2%). Nam giới chiếm 68% số trường hợp tử vong do ung thư, cao hơn gấp 2 lần nữ giới. Đáng chú ý, số người dưới 20 tuổi tử vong do ung thư tăng từ 364 trường hợp năm 2021 lên 648 trường hợp năm 2025.

NGỌC DUNG