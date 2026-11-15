Đẩy mạnh kỹ thuật ghép gan, thêm cơ hội sống cho trẻ mắc bệnh lý nặng

Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa phối hợp Quỹ Christina Noble vì trẻ em (CNCF) và Operation Childlife (tổ chức từ thiện quốc tế hỗ trợ trẻ em tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình) tổ chức Hội nghị Ghép tạng nhi.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 thực hiện ghép gan cho bệnh nhi (Ảnh: NGUYỄN TÂM)

Hội nghị thu hút gần 200 nhân viên y tế cùng các chuyên gia đến từ Bỉ, Anh, Mỹ, Thái Lan, Ireland và Việt Nam, tập trung trao đổi những tiến bộ trong ghép gan trẻ em, đặc biệt là ghép gan từ người hiến chết não và các kỹ thuật hồi sức, chăm sóc sau ghép.

Tại Hội nghị, PGS-TS-BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công ca ghép gan thứ 80 cho một bé gái 22 tháng tuổi, nặng 11,6kg, mắc xơ gan giai đoạn cuối do teo đường mật, đã trải qua phẫu thuật Kasai. Nguồn gan ghép được hiến từ cha ruột của bệnh nhi. Với ca ghép này, bệnh viện đã thực hiện tổng cộng 120 ca ghép tạng, gồm 80 ca ghép gan và 40 ca ghép thận.

Hiện ghép gan là phương pháp điều trị mang lại cơ hội sống cho trẻ mắc các bệnh lý nặng như teo đường mật, bệnh gan chuyển hóa, xơ gan. Trong đó, trẻ mắc teo đường mật chiếm khoảng 73% số trường hợp cần ghép gan.

Tại khu vực phía Nam, mỗi năm có khoảng 100-150 trẻ mắc teo đường mật bẩm sinh. Trong đó, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2 thực hiện phẫu thuật Kasai cho gần 100 trẻ mỗi năm. Phương pháp này giúp cải thiện chức năng gan, tình trạng dinh dưỡng và kéo dài thời gian trước khi trẻ cần ghép gan. Tuy nhiên, phẫu thuật Kasai không thể điều trị dứt điểm bệnh, khiến số trẻ có nhu cầu ghép gan tiếp tục tăng qua các năm. Thực tế này đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực ghép gan, đầu tư trang thiết bị và mở rộng nguồn tạng hiến.

PGS-TS-BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 chia sẻ tại hội nghị (Ảnh: NGUYỄN TÂM)

Từ năm 2005 đến năm 2019, Bệnh viện Nhi đồng 2 thực hiện 13 ca ghép gan với sự hỗ trợ của các chuyên gia Bỉ. Giai đoạn 2021-2022, bệnh viện thực hiện thêm 12 ca. Từ năm 2023 đến nay, chương trình ghép gan được đẩy mạnh với 55 trường hợp, từng bước nâng cao năng lực làm chủ kỹ thuật.

Đáng chú ý, bệnh viện đã thực hiện ghép gan cho nhiều trẻ mắc bệnh lý nặng, hiếm gặp như hội chứng Budd-Chiari, suy gan tiến triển gia đình và ung thư biểu mô tế bào gan. Bệnh viện cũng ghi nhận kết quả tích cực từ 2 trường hợp ghép gan từ người hiến chết não trong năm 2025.

Theo các chuyên gia, nhu cầu ghép gan ở trẻ em ngày càng lớn, trong khi nguồn tạng hiến còn hạn chế. Việc mở rộng nguồn hiến, nâng cao năng lực chuyên môn và hỗ trợ chi phí cho các gia đình khó khăn là những giải pháp quan trọng nhằm tăng cơ hội sống cho trẻ mắc bệnh gan giai đoạn cuối.

Tại hội nghị, các chuyên gia đầu ngành cập nhật, thảo luận những vấn đề chuyên sâu, như: Động mạch trong ghép gan ở trẻ em; Những bài học trong quá khứ, tiến bộ hiện tại và định hướng tương lai trong hành trình ghép gan trẻ em ở Thái Lan; Ghép gan cho trẻ sơ sinh; Tăng cường hồi phục sau các phẫu thuật lớn ở trẻ; Cột mốc 100 ca ghép gan của Bệnh viện Nhi Trung ương; Ghép gan sử dụng mảnh ghép chia từ người hiến chết não và vai trò kỹ thuật tưới máu bằng máy....

THÀNH SƠN