Ngày 20-11, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) phối hợp với Công ty TNHH San Hà khai trương cửa hàng Satrafoods tại phường Gia Định, TPHCM. Đây là mô hình hợp tác nhằm phát huy thế mạnh cung ứng thực phẩm của San Hà và năng lực phân phối của SATRA, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Ông Nguyễn Tuấn, Phó tổng giám đốc SATRA phát biểu tai lễ khai trương cửa hàng Satrafood. Ảnh MINH XUÂN

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Tuấn, Phó tổng giám đốc SATRA cho biết, Cửa hàng tọa lạc tại số 297D Bùi Hữu Nghĩa, gần chợ Bà Chiểu, có diện tích khoảng 150m², kinh doanh thực phẩm tươi sống, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, rau củ, trái cây, thực phẩm chế biến và hàng tiêu dùng thiết yếu. Điểm bán phục vụ đồng thời khách mua lẻ và khách mua số lượng lớn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và các hộ kinh doanh trong khu vực.

SATRA khai trương cửa hàng Satrafoods tại số 297D Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, TPHCM. Ảnh: MINH XUÂN

Trước đây, địa điểm này là cửa hàng thực phẩm và điểm tập kết hàng hóa của San Hà, chuyên cung cấp thịt gia cầm, rau củ và thực phẩm tươi sống cho khách hàng quanh chợ Bà Chiểu. Trên cơ sở nguồn khách và hoạt động kinh doanh sẵn có, hai doanh nghiệp phối hợp chuyển đổi thành cửa hàng Satrafoods, mở rộng danh mục sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ.

Theo mô hình hợp tác, San Hà phát huy thế mạnh sản xuất, chế biến và cung ứng thực phẩm; SATRA đảm nhiệm tổ chức bán lẻ, quản lý hàng hóa và chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn chuỗi Satrafoods. Sự kết hợp này giúp duy trì nguồn cung ổn định, đồng thời đưa sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất đến người tiêu dùng thông qua hệ thống phân phối hiện đại. Đáng chú ý, cửa hàng tiếp tục phục vụ khách mua thực phẩm số lượng lớn, nhất là nhóm thịt gia cầm tươi, thịt đóng vỉ dành cho hộ kinh doanh và bếp ăn. Với khách hàng cá nhân, Satrafoods bổ sung thực phẩm sơ chế, chế biến và các mặt hàng tiện lợi, đáp ứng nhu cầu mua sắm hằng ngày.

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng giám đốc SATRA (áo xanh) khảo sát hàng hoá tại cửa hàng Satrafoods Bùi Hữu Nghĩa . Ảnh: MINH XUÂN

Bên cạnh mua sắm trực tiếp, khách hàng có thể đặt hàng qua ứng dụng Satra Bonus, Zalo OA và các nền tảng giao hàng phù hợp. Cửa hàng hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt, tích điểm thành viên, E-Voucher và các chương trình ưu đãi.

Từ mô hình hợp tác với San Hà, SATRA định hướng tăng cường liên kết với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm, trong đó có Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN). Việc kết nối nguồn hàng với hệ thống Satrafoods không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao hiệu quả phân phối mà còn tạo thêm kênh tiêu thụ ổn định cho doanh nghiệp, mở rộng lựa chọn mua sắm của người tiêu dùng.

MINH XUÂN