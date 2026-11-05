Kiểm soát thực phẩm từ trang trại đến quầy kệ

Càng gần tết, nhu cầu mua sắm thịt tươi sống, giò chả, xúc xích và thực phẩm chế biến càng tăng. Bên cạnh giá cả, người tiêu dùng quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng và điều kiện bảo quản thực phẩm. Vì vậy, ngoài chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Đinh Mùi 2027, các doanh nghiệp chú trọng kiểm soát chất lượng từ vùng nguyên liệu đến quầy bán lẻ.

Công nhân vận hành lò xông khói xúc xích tại nhà máy Vissan, phường Bình Lợi Trung, TPHCM (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Chủ động nguồn thịt an toàn phục vụ tết

Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm tăng cao dịp tết, Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) dự kiến dành 506 tỷ đồng chuẩn bị hàng hóa, tăng 12% so với năm trước. Theo kế hoạch, doanh nghiệp cung ứng hơn 4.100 tấn thực phẩm, gồm 760 tấn thực phẩm tươi sống và 3.352 tấn thực phẩm chế biến. Các mặt hàng chủ lực là thịt heo, thịt bò, giò chả, xúc xích và sản phẩm phục vụ bữa ăn gia đình.

Với năng lực giết mổ khoảng 1.500 con heo/ngày và chế biến 130 tấn thực phẩm/ngày, Vissan chuẩn bị nguyên liệu, bao bì phục vụ sản xuất liên tục trong 2-3 tháng. Tuy nhiên, khi sức mua tăng mạnh những ngày giáp tết, việc bảo đảm nguồn thịt không chỉ phụ thuộc sản lượng mà còn ở khả năng duy trì chất lượng từ chăn nuôi, thu mua đến chế biến.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, nguồn heo được cung ứng từ trang trại của Vissan và các trang trại liên kết đạt tiêu chuẩn VietGAP. Đối với bò Australia, nguồn cung được quản lý theo tiêu chuẩn ESCAS. Chủ động vùng nguyên liệu giúp doanh nghiệp kiểm soát nguồn gốc vật nuôi, điều kiện chăn nuôi và chất lượng đầu vào trước khi sản xuất. Mỗi lô nguyên liệu khi tiếp nhận phải đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch, vận chuyển và chất lượng. Với thực phẩm tươi sống, rút ngắn thời gian từ giết mổ đến phân phối giúp duy trì độ tươi ngon. Trong khi đó, thực phẩm chế biến cần bảo đảm điều kiện bảo quản và thời hạn sử dụng khi đến tay người mua.

Ông Lê Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Vissan, cho biết, doanh nghiệp tập trung phát triển nguồn nguyên liệu, nâng năng lực cung ứng, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong sản xuất, kinh doanh. Đây là cơ sở để Vissan chủ động tổ chức sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường vào thời điểm tiêu thụ cao.

Hiện Vissan phát triển mô hình Feed - Farm - Food, kết nối các khâu từ nguyên liệu, chăn nuôi đến chế biến và phân phối. Doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000 và VietGAP ở những công đoạn phù hợp. Phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO 17025, phục vụ kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh, lý hóa và dư lượng. Kiểm soát chất lượng từ đầu vào giúp hạn chế nguy cơ sản phẩm không đạt yêu cầu được đưa ra thị trường, nhất là khi sản lượng tăng trong mùa tết.

Kiểm soát chất lượng đến tận điểm bán

Không chỉ tại nhà máy, an toàn thực phẩm còn phụ thuộc vào quá trình vận chuyển, bảo quản và phân phối. Sản phẩm đạt chất lượng khi xuất xưởng vẫn có thể bị ảnh hưởng nếu bảo quản không phù hợp hoặc thời gian lưu thông kéo dài. Vì vậy, theo dõi nguồn gốc và chất lượng từng lô hàng đặc biệt quan trọng đối với thịt tươi sống và thực phẩm chế biến.

Tại Vissan, hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử TE-FOOD đã được triển khai đối với ngành hàng thịt heo. Thông qua mã QR, người tiêu dùng có thể kiểm tra thông tin về nguồn gốc và quá trình lưu thông sản phẩm. Dữ liệu truy xuất còn giúp doanh nghiệp xác định lô hàng khi phát sinh phản ánh chất lượng để kiểm tra, xử lý kịp thời. Tuy nhiên, truy xuất nguồn gốc chỉ hiệu quả khi thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác. Từ trang trại, cơ sở giết mổ, nhà máy chế biến đến vận chuyển và điểm bán, mỗi khâu phải thực hiện đúng trách nhiệm kiểm soát.

Tại hệ thống Satrafoods và Satramart, ông Vũ Dương Quân, Giám đốc nghiên cứu thị trường và quản lý hệ thống bán lẻ SATRA, cho biết thêm, việc kiểm soát chất lượng tiếp tục được thực hiện ở khâu tiếp nhận, bảo quản và trưng bày hàng hóa. Với thực phẩm tươi sống, yêu cầu quan trọng là duy trì điều kiện bảo quản phù hợp, kiểm tra tình trạng sản phẩm và thời hạn sử dụng. Đối với thực phẩm chế biến, nguồn gốc, nhãn hàng hóa và nhiệt độ bảo quản cũng cần được kiểm soát thường xuyên.

Bảo đảm an toàn thực phẩm vì vậy cần sự phối hợp xuyên suốt giữa trang trại, cơ sở chế biến, đơn vị vận chuyển và hệ thống bán lẻ. Kiểm soát tốt từng công đoạn vừa bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, vừa hạn chế thực phẩm hư hỏng, giảm hao hụt, lãng phí. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp xây dựng niềm tin, giữ thị trường thực phẩm ổn định trong mùa mua sắm tết.

NGỌC THÙY