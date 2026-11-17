Ngày 17-11, Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) động thổ xây dựng Nhà máy chế biến thực phẩm VISSAN Tây Ninh với tổng vốn đầu tư hơn 1.558 tỷ đồng. Dự án có quy mô hơn 22,4ha, công suất chế biến gần 35.000 tấn thực phẩm/năm, hướng đến hiện đại hóa sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường trong nước, xuất khẩu.

Nhà máy chế biến thực phẩm VISSAN Tây Ninh được xây dựng tại xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh, đánh dấu bước đầu tư quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Dự án hướng đến hình thành cơ sở sản xuất hiện đại, tăng năng lực cung ứng thực phẩm an toàn, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng nguyên liệu và chuỗi cung ứng thực phẩm khu vực phía Nam.

Tham dự lễ động thổ có ông Trương Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA);ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, cùng đại diện các sở, ngành và đối tác.

Nâng công suất chế biến lên gần 35.000 tấn/năm

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VISSAN, cho biết nhà máy chế biến thực phẩm VISSAN Tây Ninh có tổng vốn đầu tư hơn 1.558 tỷ đồng, trong đó hơn 417 tỷ đồng dành cho máy móc, thiết bị và công nghệ sản xuất. Trên diện tích hơn 22,4ha, dự án được quy hoạch dây chuyền giết mổ heo công suất 240 con/giờ và hệ thống chế biến thực phẩm đạt gần 35.000 tấn/năm khi hoàn thành.

Ông Lê Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VISSAN, phát biểu tại lễ động thổ Nhà máy chế biến thực phẩm VISSAN Tây Ninh. Ảnh: MINH XUÂN

Nhà máy tập trung sản xuất các nhóm thực phẩm chế biến chủ lực của VISSAN như xúc xích, thịt nguội, đồ hộp, giò và lạp xưởng. Việc mở rộng công suất giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm chế biến tiện lợi, đồng thời phát triển thêm các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đáng chú ý, dự án được đầu tư theo định hướng sản xuất khép kín, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm kiểm soát chất lượng từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm. Nhà máy hướng đến áp dụng các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP, ISO 22000, FSSC 22000 và phát huy năng lực kiểm nghiệm theo ISO/IEC 17025. Đây là nền tảng để VISSAN nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường.

Ông Lê Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VISSAN, cho biết thêm việc đầu tư nhà máy mới xuất phát từ yêu cầu nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ và mở rộng thị trường. Trong bối cảnh nhu cầu thực phẩm chế biến ngày càng tăng, doanh nghiệp xác định đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh là những nhiệm vụ trọng tâm.

Sau 56 năm phát triển, VISSAN hiện có gần 4.000 lao động, vận hành các dây chuyền chế biến thực phẩm với tổng công suất hơn 30.000 tấn/năm. Mỗi năm, doanh nghiệp cung ứng khoảng 30.000 tấn thực phẩm chế biến và 20.000 tấn thực phẩm tươi sống ra thị trường.

Đại diện lãnh đạo VISSAN, SATRA cùng các doanh nghiệp, đối tác tham dự lễ động thổ Nhà máy chế biến thực phẩm VISSAN Tây Ninh. Ảnh: MINH XUÂN

Hệ thống phân phối của VISSAN hiện phủ hơn 700 siêu thị và cửa hàng tiện lợi, 140 nhà phân phối cùng khoảng 90.000 điểm bán truyền thống. Sản phẩm cũng đã hiện diện tại Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông. Với mạng lưới tiêu thụ rộng, việc đầu tư Nhà máy chế biến thực phẩm VISSAN Tây Ninh được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực cung ứng và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tăng cường liên kết vùng nguyên liệu, mở rộng chuỗi cung ứng thực phẩm

Không chỉ mở rộng năng lực sản xuất, dự án đầu tư hơn 1.558 tỷ đồng của VISSAN còn góp phần phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm tại Tây Ninh, tăng cường kết nối vùng nguyên liệu với hệ thống phân phối tại TPHCM và các địa phương phía Nam.

Với lợi thế về phát triển chăn nuôi, nguồn cung nông sản và vị trí kết nối giao thương, Tây Ninh có điều kiện hình thành chuỗi liên kết từ cung ứng nguyên liệu, giết mổ, chế biến đến phân phối thực phẩm. Khi đi vào hoạt động, nhà máy VISSAN Tây Ninh được kỳ vọng tạo thêm nhu cầu về nguyên liệu, vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ, mở rộng cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Nhà máy chế biến thực phẩm VISSAN Tây Ninh, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.558 tỷ đồng. Ảnh: MINH XUÂN

Ông Trương Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đánh giá dự án phù hợp định hướng thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp chế biến ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường và tạo giá trị phát triển lâu dài. Nhà máy được kỳ vọng góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ thực phẩm giữa Tây Ninh với TPHCM.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh khẳng định địa phương sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, thẩm quyền để dự án triển khai thuận lợi, đúng quy định và bảo đảm tiến độ. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư chú trọng chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành.

Về phía VISSAN, doanh nghiệp cam kết tập trung nguồn lực triển khai dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng và các yêu cầu về an toàn. Việc đầu tư nhà máy mới không chỉ phục vụ chiến lược hiện đại hóa sản xuất mà còn hướng đến nâng cao hiệu quả khai thác thị trường, phát triển các dòng thực phẩm chế biến có giá trị gia tăng.

Đại diện lãnh đạo VISSAN, SATRA cùng các doanh nghiệp, đối tác tham dự lễ động thổ Nhà máy chế biến thực phẩm VISSAN Tây Ninh. Ảnh: MINH XUÂN

Với tổng vốn đầu tư hơn 1.558 tỷ đồng, Nhà máy chế biến thực phẩm VISSAN Tây Ninh được kỳ vọng trở thành cơ sở sản xuất quan trọng trong chiến lược phát triển của VISSAN, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chế biến thực phẩm Việt Nam, mở rộng chuỗi cung ứng và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước, xuất khẩu.

MINH XUÂN