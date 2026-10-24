Sức bật từ nội lực: SATRA khẳng định vị thế thương hiệu và hiệu quả kinh doanh vượt trội

Từ hiệu quả kinh doanh, đổi mới quản trị đến phát triển chuỗi giá trị, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SATRA) đang từng bước tối ưu hóa lợi thế hệ sinh thái sản xuất, chế biến và phân phối. Những dấu ấn đậm nét trong năm 2026 cùng hàng loạt giải thưởng uy tín trao cho doanh nghiệp và đội ngũ lãnh đạo là minh chứng rõ nét cho năng lực cạnh tranh và vai trò chủ lực của một doanh nghiệp thương mại nhà nước.

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, nhận chứng nhận và biểu trưng danh hiệu Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu năm 2026 tại lễ tôn vinh ngày 13-10

Thương hiệu vững vàng từ hiệu quả thực chất

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh cao, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp không chỉ đo lường bằng mức độ nhận diện mà còn thể hiện qua hiệu quả kinh doanh, chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị và trách nhiệm cộng đồng. Đây cũng là những tiêu chí trọng tâm tại các chương trình xét chọn doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu và thương hiệu uy tín năm 2026.

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, cùng các doanh nghiệp nhận danh hiệu Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu năm 2026

Đáng chú ý, SATRA không chỉ được ghi nhận ở cấp tổng công ty mà còn có nhiều đơn vị thành viên và lãnh đạo được vinh danh. Tại chương trình tôn vinh Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu năm 2026 do Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) tổ chức ngày 13-10, hệ thống SATRA có 4 đơn vị được UBND TPHCM công nhận, gồm SATRA, Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN), Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải (COFIDEC) và Trung tâm Thương mại SATRA Củ Chi. Cùng dịp này, SATRA vinh dự đón nhận Giải thưởng Thương hiệu Vàng TPHCM lần thứ 6.

Ở cấp quốc gia, VISSAN tiếp tục khẳng định vị thế khi có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 trong chương trình do Bộ Công Thương tổ chức ngày 16-10. Trước đó, vào ngày 11-10, ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh danh trong 100 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng năm 2026. Các ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SATRA; Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VISSAN và Đoàn Văn Nam, Giám đốc COFIDEC cũng được công nhận Doanh nhân TPHCM tiêu biểu năm 2026.

Lễ trao giải thuởng Thương hiệu Vàng

Việc đồng thời được ghi nhận ở cấp độ doanh nghiệp, đơn vị thành viên và đội ngũ điều hành cho thấy sự phát triển tương đối đồng đều trong toàn hệ thống SATRA. Tuy nhiên, nền tảng quan trọng hơn cả nằm ở kết quả sản xuất kinh doanh và khả năng chuyển đổi lợi thế sẵn có thành hiệu quả thực tế.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu toàn hệ thống SATRA vượt 56.600 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 29,4%. Riêng doanh thu bán lẻ tăng 23,1%, tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 40,3%. Đáng chú ý, việc tái cấu trúc logistics giúp tỷ lệ chi phí vận hành giảm từ 7% xuống còn 5,6%.

Những con số này phản ánh sự chuyển biến tích cực trong công tác quản trị, đặc biệt ở khả năng kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành. Giữa bối cảnh chi phí đầu vào, vận chuyển và phân phối chịu nhiều áp lực, việc tiết giảm chi phí logistics không chỉ cải thiện hiệu quả kinh doanh mà còn tạo dư địa để doanh nghiệp duy trì sức cạnh tranh về giá và chất lượng dịch vụ.

Phát huy sức mạnh liên kết, nâng cao năng lực cạnh tranh

Theo Tổng Giám đốc Lâm Quốc Thanh, sau hơn 30 năm phát triển, tổng công ty đã hình thành hệ sinh thái tương đối hoàn chỉnh, kết nối từ sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu đến thương mại và phân phối. Mô hình này cho phép SATRA chủ động tổ chức nguồn hàng, kiểm soát chất lượng từ gốc và đáp ứng nhịp nhàng nhu cầu thị trường.

Các đơn vị trong hệ sinh thái có sự bổ trợ lẫn nhau: VISSAN sản xuất và cung ứng thực phẩm; COFIDEC phát triển hàng xuất khẩu; Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền kết nối nguồn cung vùng miền; trong khi Satrafoods, Satramart và các trung tâm thương mại đưa hàng hóa trực tiếp đến người tiêu dùng. Khi các khâu được kết nối hiệu quả, doanh nghiệp có điều kiện giảm chi phí trung gian, kiểm soát chất lượng và nâng cao khả năng thích ứng trước biến động thị trường.

Không chỉ vậy, trong định hướng phát triển của SATRA, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, cùng tập thể lãnh đạo tổng công ty xác định việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực phải gắn với phát huy vai trò doanh nghiệp nhà nước trong tổ chức thị trường. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp vừa bảo đảm kết quả kinh doanh, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường và hỗ trợ hệ thống phân phối của TPHCM.

Vai trò này càng mang ý nghĩa thiết thực khi thị trường bước vào giai đoạn chuẩn bị cao điểm tiêu dùng cuối năm và Tết Đinh Mùi 2027. Với lợi thế kết nối nguồn hàng từ sản xuất đến bán lẻ, SATRA có đầy đủ điều kiện chủ động kế hoạch cung ứng, phối hợp chặt chẽ với nhà sản xuất và các địa phương để bảo đảm nguồn hàng, kiểm soát chất lượng và ổn định giá cả.

Song song đó, SATRA sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực logistics, mở rộng hợp tác trong - ngoài nước và tăng cường liên kết toàn hệ thống. Trọng tâm là khai thác hiệu quả nguồn lực nội bộ, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, củng cố vững chắc uy tín thương hiệu và vai trò chủ lực trong ngành thương mại, phân phối của TPHCM.

Nhìn từ những kết quả đạt được, các danh hiệu trong năm 2026 không chỉ là sự ghi nhận đối với thương hiệu SATRA mà còn phản ánh quá trình đổi mới quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, khả năng kết nối chuỗi cung ứng, kiểm soát chi phí và phát triển thị trường sẽ tiếp tục là yếu tố quyết định sức cạnh tranh của SATRA, đồng thời khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong hệ thống thương mại, phân phối của TPHCM.

MINH XUÂN