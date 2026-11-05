SATRA phát huy lợi thế chuỗi cung ứng, nâng sức cạnh tranh

Sau 31 năm hình thành và phát triển, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA) đang tập trung khai thác lợi thế hệ thống sản xuất, chế biến và phân phối, tăng cường liên kết giữa các đơn vị thành viên để nâng hiệu quả hoạt động. Trọng tâm là tổ chức chuỗi cung ứng đồng bộ, chủ động nguồn hàng, giảm chi phí trung gian và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.

Chương trình khuyến mãi với nhiều ưu đãi hấp dẫn đang diễn ra tại hệ thống bán lẻ SATRA (ẢNH: SATRA)

Kết nối nguồn cung, nâng hiệu quả phân phối

Những ngày cuối tháng 10, hệ thống bán lẻ SATRA triển khai chương trình khuyến mãi nhân kỷ niệm 31 năm thành lập tổng công ty, góp phần kích cầu tiêu dùng khi thị trường bước vào mùa mua sắm cao điểm cuối năm. Hoạt động này cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm nguồn hàng, kiểm soát chất lượng và nâng cao chất lượng phục vụ. Bởi trong môi trường cạnh tranh ngày càng lớn, ngoài giá bán hấp dẫn, khả năng cung ứng ổn định, hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng và dịch vụ thuận tiện là những yếu tố quan trọng để giữ chân người tiêu dùng (NTD).

Đây là lợi thế SATRA có điều kiện phát huy khi sở hữu hệ thống hoạt động từ sản xuất, chế biến thực phẩm đến thương mại và phân phối bán lẻ. Trong đó, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền giữ vai trò tập kết, luân chuyển nông sản, thực phẩm; Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) tham gia sản xuất, chế biến và cung ứng thực phẩm; Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải (Cofidec) phát triển chế biến sâu phục vụ xuất khẩu. Ở khâu phân phối, hệ thống Satrafoods và Satramart trực tiếp đưa hàng hóa đến NTD.

Sự hiện diện ở nhiều công đoạn giúp SATRA chủ động kết nối nguồn cung với thị trường tiêu thụ, tăng khả năng kiểm soát chất lượng và điều tiết hàng hóa. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào mức độ phối hợp giữa các đơn vị. Khi thông tin sức mua tại điểm bán được cập nhật kịp thời, đơn vị sản xuất, chế biến có thể điều chỉnh kế hoạch cung ứng sát nhu cầu. Ngược lại, việc nắm chắc sản lượng, chất lượng và tiến độ giao hàng giúp hệ thống bán lẻ chủ động kinh doanh, hạn chế tồn kho và giảm chi phí trung gian.

Trong 9 tháng năm 2026, doanh thu toàn tổng công ty đạt hơn 56.685 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025; riêng doanh thu bán lẻ đạt gần 1.795 tỷ đồng, tăng 23,1%. Kết quả này tạo nền tảng để SATRA tiếp tục củng cố hệ thống phân phối, phát triển thị trường và nâng hiệu quả khai thác nguồn lực hiện có.

Ông Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc SATRA, nhấn mạnh yêu cầu nâng chất lượng hàng hóa, dịch vụ và tăng cường phối hợp giữa các đơn vị thành viên. Việc phát huy lợi thế chuỗi cung ứng không chỉ nâng hiệu quả kinh doanh mà còn giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn nhu cầu NTD, nhất là những thời điểm sức mua tăng cao.

Cùng với củng cố nguồn hàng, SATRA chú trọng nâng chất lượng đội ngũ bán hàng. Hội thi bán hàng tổ chức nhân dịp kỷ niệm 31 năm là dịp để nhân viên trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng tư vấn, giới thiệu sản phẩm và xử lý tình huống tại điểm bán. Các hoạt động giao lưu nội bộ cũng góp phần tăng sự gắn kết giữa người lao động, xây dựng tinh thần phối hợp trong toàn hệ thống.

Phát huy nội lực, mở rộng không gian phát triển

Trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh, yêu cầu đối với SATRA không chỉ là mở rộng quy mô mà còn phải khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có. Với nhiều đơn vị hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau, tăng cường liên kết giữa sản xuất, chế biến, logistics và phân phối được xác định là hướng đi quan trọng để nâng sức cạnh tranh.

Một trong những giải pháp SATRA định hướng triển khai là đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp từng bước chuẩn hóa dữ liệu hàng hóa, nhà cung cấp, tồn kho và nhu cầu tiêu dùng; tăng ứng dụng công nghệ trong dự báo thị trường, quản lý nguồn hàng và truy xuất nguồn gốc. Khi dữ liệu được kết nối, thông tin từ hệ thống bán lẻ giúp đơn vị sản xuất điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, trong khi dữ liệu nguồn cung hỗ trợ điểm bán xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp. Qua đó, hàng hóa được luân chuyển nhanh hơn, giảm chi phí và tăng khả năng ứng phó trước biến động thị trường.

Đáng chú ý, SATRA định hướng ứng dụng công nghệ gắn với hiệu quả vận hành, tránh đầu tư dàn trải hoặc triển khai các giải pháp thiếu tính kết nối. Chuyển đổi số vì vậy không chỉ là trang bị công nghệ mà phải tạo chuyển biến thực chất trong quản trị, điều hành và tổ chức kinh doanh.

Cùng với phát huy nội lực, SATRA hướng đến mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng thương mại, logistics, công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng. Một trong những định hướng đang nghiên cứu là mô hình trung tâm thương mại tích hợp, kết nối giao dịch hàng hóa với logistics, dữ liệu thị trường, chế biến sâu và phân phối hiện đại. Nếu được triển khai phù hợp, mô hình này sẽ mở thêm không gian hợp tác giữa các đơn vị thành viên với doanh nghiệp trong và ngoài nước, nâng hiệu quả khai thác hạ tầng thương mại và phát triển dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Các lĩnh vực gắn với nhu cầu dân sinh như thực phẩm, y tế cộng đồng và giáo dục cũng nằm trong định hướng mở rộng hợp tác của SATRA.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SATRA, định hướng phát triển trong giai đoạn tới phải dựa trên khai thác hiệu quả nguồn lực toàn hệ thống, tăng cường liên kết và đổi mới phương thức quản trị. Trọng tâm là nâng hiệu quả hoạt động từng đơn vị, đồng thời tạo sự phối hợp chặt chẽ để phát huy lợi thế chung, mở rộng hợp tác và nâng sức cạnh tranh.

Sau 31 năm, lợi thế của SATRA không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở khả năng kết nối các mắt xích trong chuỗi cung ứng. Từ củng cố hệ thống phân phối đến đẩy mạnh liên kết sản xuất, chế biến và ứng dụng công nghệ, doanh nghiệp đang hướng đến mô hình phát triển dựa trên hiệu quả vận hành, chất lượng phục vụ và khả năng thích ứng thị trường. Đây cũng là nền tảng để SATRA tiếp tục phát huy vai trò cung ứng hàng hóa, phục vụ NTD và đóng góp vào sự phát triển thương mại của TPHCM.

MINH XUÂN