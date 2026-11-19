Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Đinh Mùi 2027, nhưng các chợ đầu mối, doanh nghiệp sản xuất và hệ thống bán lẻ tại TPHCM đã bắt đầu chuẩn bị nguồn hàng. Trong bối cảnh sức mua thường tăng mạnh vào những ngày giáp tết, việc bảo đảm đủ hàng, giữ giá ổn định và hạn chế tình trạng thiếu hàng cục bộ được các doanh nghiệp tính toán từ sớm.

Một khu mua bán, vận chuyển thủy sản tại Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, TPHCM (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Đảm bảo nguồn hàng, đón đầu sức mua

Những tháng cuối năm, thị trường thực phẩm bắt đầu chuẩn bị cho mùa mua sắm lớn nhất trong năm. Tại các chợ đầu mối, thương nhân chủ động liên hệ vùng sản xuất, nhà vườn, cơ sở chăn nuôi để nắm sản lượng và lên kế hoạch đưa hàng về thành phố. Trong khi đó, các doanh nghiệp chế biến thực phẩm tăng cường chuẩn bị nguyên liệu, trong khi hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ tính toán lượng hàng dự trữ.

Điểm đáng chú ý là nhu cầu mua sắm tết không đồng đều. Các mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm khô, hàng chế biến thường được người dân mua sớm, trong khi rau củ, thịt, cá, trái cây và hoa tươi tập trung tiêu thụ mạnh những ngày cận tết. Điều này khiến việc chuẩn bị hàng hóa trở nên phức tạp hơn, bởi nếu đưa hàng về quá sớm có thể phát sinh chi phí bảo quản, nhưng chậm vài ngày lại có nguy cơ không đáp ứng kịp nhu cầu.

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền (chợ đầu mối Bình Điền), một trong những điểm cung ứng thực phẩm lớn của TPHCM, lượng hàng dự kiến tăng mạnh trong cao điểm Tết Đinh Mùi 2027. Đại diện Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền, cho biết, tổng lượng hàng nhập chợ có thể tăng khoảng 75% so với ngày thường. Trong đó, hoa tươi dự kiến tăng 375%, trái cây tăng 170%, thủy hải sản khô tăng 100%, thịt súc sản tăng 40% và rau củ quả tăng 16%. Cao điểm hàng về chợ dự kiến rơi vào các ngày 1 đến 3-2-2027 (từ 25 đến 27 tháng Chạp). Để đáp ứng lượng hàng tăng cao trong thời gian ngắn, đơn vị quản lý chợ đã làm việc với các thương nhân, chủ vựa lớn nhằm nắm kế hoạch nhập hàng, phối hợp vùng sản xuất và tổ chức giao nhận phù hợp, bảo đảm hàng hóa lưu thông thông suốt đến các điểm bán.

Chủ động phân phối, ổn định giá hàng hóa

Cùng với các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA) đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Đinh Mùi 2027 với tổng kinh phí dự kiến 376,1 tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm trước. Trong đó, lượng rau củ quả dự trữ tăng 22%, thịt heo và thịt bò tăng 14%, tập trung đáp ứng nhu cầu thực phẩm thiết yếu thường tăng mạnh những ngày giáp tết.

Để đưa nguồn hàng dự trữ đến người tiêu dùng kịp thời, SATRA có lợi thế từ hệ thống sản xuất, chế biến đến phân phối. Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan), Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải (Cofidec) cùng các doanh nghiệp thành viên liên kết tham gia cung ứng thực phẩm; chợ đầu mối Bình Điền tập kết, phân phối nông sản, thực phẩm; hệ thống Satrafoods, Satramart trực tiếp phục vụ người mua sắm. Sự kết nối giữa các khâu giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong điều tiết hàng hóa khi sức mua thay đổi.

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, cho biết, việc phối hợp giữa các đơn vị đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn hàng. Khi sức mua thịt, rau củ tại một khu vực tăng nhanh, hệ thống phân phối có thể bổ sung từ kho hoặc điều chuyển giữa các điểm bán. Ngược lại, với sản phẩm tiêu thụ chậm, việc điều chỉnh lượng nhập giúp hạn chế tồn kho, nhất là thực phẩm có thời hạn sử dụng ngắn.

Thực tế, hoạt động bán lẻ của SATRA tiếp tục ghi nhận tăng trưởng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu bán lẻ đạt 1.794,69 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ. Tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 40,3% doanh thu bán lẻ. Đây là những điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp tục khai thác dữ liệu bán hàng, nhận diện nhóm sản phẩm được người tiêu dùng lựa chọn nhiều và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Một vấn đề khác được đặt ra là nhu cầu mua sắm tết đang có sự phân hóa. Bên cạnh giỏ quà, bánh kẹo và sản phẩm phục vụ biếu tặng, người dân vẫn ưu tiên những mặt hàng thiết yếu cho bữa ăn gia đình. Giá cả, chất lượng, nguồn gốc và quy cách đóng gói là những yếu tố cần được doanh nghiệp tính đến khi chuẩn bị hàng hóa. Đối với các hộ gia đình ít người, sản phẩm đóng gói vừa phải, dễ bảo quản phù hợp hơn so với những loại hàng có khối lượng lớn. Trong khi đó, nhóm khách hàng mua sắm phục vụ gia đình đông người hoặc nhu cầu biếu tặng lại có lựa chọn khác. “Nếu phân bổ hàng hóa phù hợp từng khu vực và nhóm khách hàng, doanh nghiệp vừa đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm, vừa hạn chế tình trạng hàng tồn. Đặc biệt, đối với thực phẩm tươi sống, việc đưa hàng đến đúng thời điểm còn góp phần giảm hao hụt trong vận chuyển, bảo quản và kinh doanh. Đây cũng là yếu tố giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, tạo điều kiện duy trì giá bán hợp lý cho người tiêu dùng”, ông Lâm Quốc Thanh nhấn mạnh.

Không chỉ chủ động tại các chợ đầu mối, TPHCM còn triển khai chương trình bình ổn thị trường nhằm bảo đảm nguồn cung và giữ giá hàng hóa thiết yếu trong mùa mua sắm tết. Theo ông Ngô Hồng Y, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương TPHCM, chương trình được thực hiện từ ngày 1-4-2026 đến 31-3-2027 theo cơ chế xã hội hóa. Các doanh nghiệp tham gia chủ động nguồn vốn, chuẩn bị hàng hóa và thực hiện bán giá bình ổn, thấp hơn giá thị trường ít nhất 5% theo quy định.

THÙY DƯƠNG