20 đội tranh tài tại chung kết Hòa giải thương mại cấp quốc gia

Chiều tối 27-9, tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) diễn ra Chung kết trao giải Cuộc thi Hòa giải thương mại cấp quốc gia 2026 (V-MED 2026). Cuộc thi diễn ra trong hai ngày 26, 27-9 với phần tranh tài 20 đội thuộc 18 trường đại học.

Ban tổ chức huy chương vàng cho 5 đội ở hạng mục Các bên tham gia.

Cuộc thi do Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC), Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) và UEF phối hợp tổ chức. Từ 226 đội với hơn 820 thí sinh thuộc 37 trường đại học, học viện đăng ký tham dự, Ban tổ chức chọn 20 đội vào vòng chung kết. Đây là lần thứ năm cuộc thi được tổ chức, tạo cơ hội cho sinh viên ngành luật và các ngành liên quan thực hành kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại.

Theo Ban tổ chức, để giành quyền đi tiếp, các đội đã tham gia ba buổi tập huấn và hoàn thành bài thi lý thuyết. Tại vòng chung kết, thí sinh đảm nhận vai trò hòa giải viên hoặc đại diện các bên tranh chấp trong những phiên hòa giải giả định. Khoa Luật UEF cũng có đội thi góp mặt ở vòng này.

Ba tình huống được ban tổ chức xây dựng từ các dạng tranh chấp trong thực tế: hợp đồng thuê khách sạn; hợp đồng mua bán sản phẩm dệt may liên quan đến Đạo luật Ngăn chặn lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ (UFLPA) của Hoa Kỳ; và thỏa thuận cố vấn sáng lập trong lĩnh vực công nghệ. Mỗi tình huống đòi hỏi thí sinh tìm hiểu lợi ích, mối quan tâm của các bên, khai thác thông tin và đề xuất phương án giải quyết có thể được chấp nhận.

Theo ban tổ chức, phần thi được đánh giá ở cả kiến thức pháp luật lẫn cách thí sinh điều hành đối thoại, tạo sự tin cậy, thương lượng và xử lý tình huống phát sinh. Thay vì chỉ lập luận để bảo vệ quan điểm của một bên, các đội phải tìm ra điểm có thể thỏa thuận, đồng thời cân nhắc việc duy trì quan hệ kinh doanh sau tranh chấp.

Luật sư Nguyễn Hưng Quang, Chủ tịch Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam, phát biểu.

Phát biểu tại sự kiện, luật sư Nguyễn Hưng Quang, Chủ tịch Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC), cho rằng kỹ năng đưa ra giải pháp cho các bên tranh chấp là yêu cầu quan trọng đối với hòa giải viên, đồng thời hữu ích cho luật sư và nhà quản trị doanh nghiệp trong tương lai. Ông kỳ vọng cuộc thi khơi dậy hứng thú học tập, giúp sinh viên tích lũy kiến thức nghề nghiệp để thích ứng với môi trường kinh doanh ngày càng hội nhập.

TS Nhan Cẩm Trí, Phó Hiệu trưởng UEF, nhận định: “Cuộc thi mang đến cơ hội để sinh viên vận dụng kiến thức pháp luật đã học vào các vấn đề thực tiễn. Quá trình chuẩn bị và tham gia các phiên hòa giải cũng giúp thí sinh rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, bổ sung hành trang trước khi tốt nghiệp”.

Thí sinh tham gia tình huống hòa giải thương mại giả định tại vòng Chung kết.

Sau các vòng thi, ban tổ chức trao huy chương vàng ở hai hạng mục. Với hạng mục Bên tham gia hòa giải, 5 đội đạt huy chương vàng gồm Roboost 56 (Trường Đại học Luật Hà Nội), The Jurist (Trường Đại học Thương mại), 4Synergy (Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM), Hòa Thịnh (Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trí Minh (Đại học Cần Thơ).

Ban tổ chức trao huy chương vàng cho các đội ở hạng mục Hòa giải viên.

Ở hạng mục Hòa giải viên, huy chương vàng thuộc về các đội Hòa Thịnh, The Logrollers (Trường Đại học Luật TPHCM), Trí Minh, Roboost 56 và 4Synergy. Đội thi UEF giành huy chương bạc hạng mục Bên tham gia hòa giải và huy chương đồng hạng mục Hòa giải viên.

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