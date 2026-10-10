Sơ duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ

Sáng 10-10, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 và TPHCM phối hợp tổ chức sơ duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7, kiểm tra, chỉ đạo buổi sơ duyệt.

Buổi sơ duyệt nhằm rà soát trình tự tổ chức, thống nhất phối hợp giữa các bộ phận, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang nghiêm, đúng nghi thức, an toàn và chu đáo.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 cùng Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, trao đổi công tác tổ chức tại buổi sơ duyệt

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, thông qua chương trình buổi lễ

Theo kế hoạch, các nghi lễ tại công viên gồm dâng hương, tổ chức các đoàn vào viếng, truy điệu và di chuyển hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Tại buổi sơ duyệt, các lực lượng tập luyện, rà soát đội hình, vị trí của tổ Quốc kỳ, đội danh dự, đội quân nhạc và các bộ phận phục vụ.

Các lực lượng tập duyệt nghi thức dâng hoa, dâng hương, mặc niệm

Bộ Tư lệnh TPHCM được giao chủ trì luyện tập các bộ phận phục vụ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị lực lượng, phương tiện di chuyển hài cốt liệt sĩ. Công an TPHCM phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tại các địa điểm tổ chức lễ và trên các tuyến đường đoàn xe di chuyển.

731 hài cốt liệt sĩ dự kiến được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM

Theo kế hoạch, lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên Lê Thị Riêng diễn ra lúc 7 giờ 30 ngày 14-10. Lễ viếng, truy điệu bắt đầu lúc 8 giờ cùng ngày. Sau đó, 731 hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình), dự kiến tổ chức lễ an táng lúc 10 giờ. Chương trình tổng duyệt dự kiến diễn ra ngày 12-10.

Các lực lượng chuẩn bị thực hiện nghi thức di quách

Trong không khí trang nghiêm, các đoàn viên, sinh viên trong màu áo xanh thanh niên tập trung luyện tập những phần việc được giao.

Lương Bách Thảo, sinh viên năm cuối Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, cho biết Thảo cùng hơn 60 đoàn viên, sinh viên các trường đại học đăng ký hỗ trợ che dù cho các quách hài cốt liệt sĩ khi di chuyển từ địa điểm tổ chức lễ ra xe. Đây là lần thứ 3 Thảo đến công viên tập luyện. Dù nhà khá xa, Thảo luôn đến sớm, cùng các bạn chuẩn bị chu đáo cho phần việc được giao.

Các lực lượng tập luyện nghi thức di quách từ công viên ra xe

Theo Thảo, ban tổ chức hướng dẫn kỹ từng động tác, dặn dò cẩn thận để các đoàn viên thanh niên thực hiện đúng nghi thức. Sự chu đáo ấy cùng không khí trang nghiêm của buổi sơ duyệt giúp các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và trách nhiệm trong từng phần việc.

Thanh niên tình nguyện tập luyện hỗ trợ che dù cho các quách hài cốt liệt sĩ

Theo dõi công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Thảo xúc động trước những khó khăn, vất vả của các lực lượng làm nhiệm vụ.

“Để tìm được hài cốt các Anh hùng liệt sĩ dưới lòng đất gần 60 năm qua là rất nhiều khó khăn, vất vả. Đứng tại đây, em chỉ biết dành lòng biết ơn sâu sắc nhất”, Thảo chia sẻ.

Các lực lượng luyện tập nghi thức di chuyển hài cốt liệt sĩ ra xe

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 (ngoài cùng bên phải) và Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM (giữa), chỉ đạo công tác tổ chức tại công viên

Cán bộ, chiến sĩ tập luyện đưa quách hài cốt liệt sĩ lên xe

Buổi sơ duyệt được thực hiện theo trình tự của lễ chính thức

THU HOÀI - CẨM NƯƠNG