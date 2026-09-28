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Sun Property mang mùa xuân đến sớm với dự án FourS Tower tại Nam trung tâm Đà Nẵng

Sắc vàng hoa Mai phủ kín không gian Royal Lotus Đà Nẵng trong sự kiện giới thiệu F2 – Tháp Mùa Xuân thuộc FourS Tower. Từ cảm hứng kiến trúc “mùa xuân” được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật đến khoảnh khắc 1.369 lượt booking được xác lập, dự án đã có màn ra mắt rực rỡ, đúng tinh thần “mai vàng khai hoa”.

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Sáng 26/9, Royal Lotus Đà Nẵng khoác lên mình diện mạo rực rỡ của mùa Xuân. Sắc vàng Mai trở thành gam màu chủ đạo xuyên suốt không gian sự kiện, từ standee, tiểu cảnh, photobooth cho tới sân khấu lớn.

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Các khách mời gồm các khách hàng VIP, đối tác và đại lý phân phối cùng hội tụ tại “Tứ Bình Hội Quán” – nơi câu chuyện về Tháp Mùa Xuân được mở ra bằng sự kết hợp của thi họa, âm nhạc, hương trà và nghệ thuật trình diễn.

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Sự xuất hiện của ca sĩ Lân Nhã góp phần tạo thêm dấu ấn cho sự kiện
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Trên màn hình LED, những nét màu nước đầu tiên phác họa một bức tranh phong cảnh bốn mùa. Khi những bông tuyết cuối cùng của mùa Đông tan biến, những cành Mai vàng dần khoe sắc. Từng tầng của Tháp Mùa Xuân hé mở dần, cho đến khi hình hài dự án bừng sáng.

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Đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ: “Chúng tôi muốn mang tinh thần mùa Xuân vào không gian sự kiện theo một cách gần gũi và giàu cảm xúc, để mỗi vị khách đều có thể cảm nhận được vẻ đẹp, sự tươi mới và những khởi đầu tốt lành khi tận hưởng trải nghiệm sống tại Tháp Mùa Xuân”

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Tại Tháp Mùa Xuân, hình ảnh hoa Mai được đưa vào ngôn ngữ kiến trúc. Sắc vàng cam rực rỡ đan xen sắc xanh tươi mới trên những đường cong ôm lấy mặt đứng. Các tầng được thiết kế với những khoảng lùi và nhịp giật cấp, gợi hình ảnh một đóa mai đang khoe sắc giữa không gian đô thị.

Tọa lạc tại giao điểm Nguyễn Phước Lan – Minh Mạng, ngay trung tâm Khu đô thị sinh thái Sun Riverpolis, dự án kết nối thuận tiện tới cầu Hòa Xuân, Đồng Nò 2 và các trục giao thông lớn của khu vực. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng kết nối đến biển Sơn Thủy, Ngũ Hành Sơn, Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn cùng hệ thống resort, khách sạn phía Nam Đà Nẵng.

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Số lượng lớn căn hộ sở hữu hướng Đông Nam, đón gió trời, ánh sáng tự nhiên vào buổi sớm và hạn chế cảm giác oi nóng từ nắng chiều. Qua ban công, cư dân có thể đón bình minh trên biển Mỹ Khê, đón làn gió từ sông Đô Tỏa, ngắm sắc hoàng hôn trên Ngũ Hành Sơn hay nhịp sống ven sông khi thành phố lên đèn.

Hệ tiện ích gồm gym, yoga, spa, hồ bơi, Kids Club cùng các shophouse tại khối đế đưa những nhu cầu chăm sóc sức khỏe, thư giãn, vui chơi và mua sắm về gần hơn với đời sống thường nhật.

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Sau phần giới thiệu dự án, không khí tại hội trường tiếp tục nóng lên khi đội ngũ chuyên viên kinh doanh trực tiếp tư vấn, giới thiệu sản phẩm và hỗ trợ khách hàng lựa chọn căn hộ. Khi MC công bố 1.369 lượt booking, cả khán phòng gần như bùng nổ, cho thấy sức nóng của Tháp Mùa Xuân ngay trong ngày ra mắt.

Sự kiện khép lại với câu chuyện về mùa Xuân mới tại FourS Tower. Một mùa Xuân bắt đầu từ cảm hứng nghệ thuật, được tiếp nối bằng những giá trị về kiến trúc, vị trí và trải nghiệm sống, và chính thức “khai hoa” bằng sự đón nhận của khách hàng.

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Sun Riverpolis Royal Lotus Đà Nẵng Sun Property FourS Tower Tháp Mùa Xuân Sun Group

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