PV Drilling tổ chức Hội nghị rà soát chiến lược và Đào tạo tiệm cận quản trị công ty theo chuẩn OECD

Trong 3 ngày, từ 24 đến 26-9, tại phường Vũng Tàu, TPHCM, Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã tổ chức Hội nghị rà soát chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026 – 2030; và đào tạo tiệm cận quản trị công ty theo chuẩn OECD.

Toàn cảnh Hội nghị rà soát chiến lược PV Drilling đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050, và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026 – 2030

Chiều ngày 24-9, PV Drilling đã tổ chức thành công Hội nghị rà soát chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026 – 2030.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT PV Drilling, ông Mai Thế Toàn thông tin, đây là dịp rà soát, cập nhật Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050 trên cơ sở những kết quả và thay đổi sau gần một năm triển khai. Đặc biệt, Luật Dầu khí 2026 được kỳ vọng mở ra những cơ hội mới cho hoạt động dầu khí và dịch vụ khoan, đòi hỏi PV Drilling chủ động chuẩn bị nguồn lực, năng lực và phương án đầu tư để đón đầu cơ hội phát triển. Hội nghị cũng làm rõ vai trò, trách nhiệm và đóng góp của các đơn vị thành viên trong việc thực hiện Kế hoạch 5 năm 2026–2030, tạo nền tảng cho PV Drilling phát triển hiệu quả, bền vững.

Chủ tịch HĐQT Mai Thế Toàn nhấn mạnh: các góp ý, góc nhìn, chia sẻ, phân tích cùng những trao đổi tại hội nghị rà soát là nguồn dữ liệu để PV Drilling tham khảo, bổ sung và hoàn thiện “Chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn tới 2050”.

Chủ tịch HĐQT PV Drilling Mai Thế Toàn và Tổng giám đốc PV Drilling Nguyễn Xuân Cường, điều hành Hội nghị rà soát chiến lược PV Drilling đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050

Về tổng thể, PV Drilling tiếp tục duy trì, hoàn thiện năng lực cung ứng dịch vụ khoan và kỹ thuật giếng khoan, vốn là lĩnh vực cốt lõi của PV Drilling; không ngừng nâng cao cải tiến công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng; tiếp tục đẩy mạnh việc cung ứng dịch vụ khoan và kỹ thuật giếng khoan, phát triển mạnh hơn những dịch vụ chuyên sâu phục vụ cho các giếng khoan; mở rộng và gia tăng hiện diện tại thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, PV Drilling tiếp tục cải tiến, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh.

Đối với kế hoạch 5 năm ở giai đoạn 2026 – 2030, Tổng Công ty và các đơn vị thành viên cùng nỗ lực vượt bậc để đạt được mục tiêu tăng trưởng hằng năm hai con số. Song song là định hướng chuyển đổi năng lượng, tìm kiếm cơ hội để tham gia vào các hoạt động ở lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghiệp khác.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị rà soát chiến lược

Hội nghị đã lắng nghe tham luận của lãnh đạo các đơn vị thành viên: PVD Offshore, PVD Tech, PVD Logging, PVD Well Services, PVD Baker Hughes,… cùng các góc nhìn và chia sẻ thắng thắn từ các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị rà soát chiến lược

Phát biểu kết luận tại Hội nghị rà soát Chiến lược phát triển PV Drilling đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Cường yêu cầu Tổng Công ty và các đơn vị thành viên phải chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh đầu tư nhằm tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh thị trường khoan dầu khí quốc tế cạnh tranh gay gắt, biên lợi nhuận chịu nhiều áp lực, PV Drilling cần tiếp tục phát huy hiệu quả các khoản đầu tư, đồng thời nghiên cứu mở rộng thị trường quốc tế và đưa dịch vụ của các đơn vị thành viên ra nước ngoài theo hướng chuyên nghiệp, cạnh tranh và phù hợp với đặc thù của từng thị trường.

Tổng Giám đốc PV Drilling cũng đặc biệt lưu ý công tác phát triển nguồn nhân lực, là chủ động đào tạo, tuyển dụng và thu hút chuyên gia, cán bộ quản lý từ cả bên trong và bên ngoài Tổng Công ty. Trên cơ sở đó, PV Drilling và các đơn vị thành viên cần xây dựng kế hoạch tổng thể về đầu tư, nhân lực và thị trường, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026–2030, tạo nền tảng vững chắc cho chiến lược phát triển dài hạn đến năm 2050.

Tiếp theo, trong hai ngày 25-26 tháng 9-2026, tại phường Vũng Tàu, PV Drilling tổ chức đào tạo tiệm cận quản trị công ty theo chuẩn OECD. Chương trình này nhằm thực hiện Nghị quyết 79/TW và Nghị quyết 29/NQ-CP (24/02/2026) của Bộ Tài chính hoàn thiện mô hình HĐTV và quy định áp dụng OECD trong doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết 5432 của Petrovietnam.

Chủ tịch HĐQT PV Drilling Mai Thế Toàn, phát biểu khai mạc chương trình đào tạo thực hành quản trị công ty theo OECD, sáng 25-9-2026

Chương trình đào tạo về Quản trị công ty theo OECD dành cho Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng các Ban/Văn phòng Tổng Công ty, Giám đốc các Đơn vị thành viên của Tổng Công ty; và các cán bộ quản lý có liên quan đến công tác Quản trị công ty, Kiểm soát nội bộ và Công nghệ thông tin của Tổng Công ty.

Chương trình gồm 3 cấu phần: Quản trị công ty chuẩn OECD; Rủi ro an ninh mạng và Quản trị AI; Quản trị rủi ro và Hệ thống kiểm soát nội bộ theo mô hình COSO, thực thi vai trò của HĐQT.

Thông qua chương trình đào tạo này, PV Drilling mong muốn cấp lãnh đạo và cấp quản lý có các thông tin tổng quát về quản trị công ty theo chuẩn OECD - nhằm tăng cường minh bạch, bảo vệ quyền cổ đông, nâng cao trách nhiệm giải trình của hội đồng quản trị, tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư và thị trường, hỗ trợ tạo ra giá trị dài hạn và phát triển bền vững.

NGUYỆT ANH