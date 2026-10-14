Phát huy sức mạnh đội ngũ người làm báo trong giai đoạn mới

Đại hội đại biểu lần thứ I Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, xác định nhiệm vụ đổi mới hoạt động Hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo.

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu lần thứ I Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên chính thức.

Ngay sau nghi thức chào cờ, đại hội đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đặc biệt các liệt sĩ được tưởng niệm tại Công viên Lê Thị Riêng.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh VĂN MINH

Lãnh đạo trung ương dự đại hội có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách khu vực phía Nam.

Lãnh đạo TPHCM dự đại hội có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy TPHCM, các sở, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM; các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, Lâm Đồng, Cà Mau, Vĩnh Long.

Đại hội cũng nhận được hoa chúc mừng của Hội Nhà báo Việt Nam; Thành ủy - HĐND - UBND TPHCM - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Quốc Minh tặng hoa của Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết và các đồng chí lãnh đạo TPHCM tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND TPHCM - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2020-2026, Hội Nhà báo TPHCM từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng xây dựng tổ chức Hội, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên; đồng hành cùng các cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ chính trị, thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số.

Trong nhiệm kỳ, Hội phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức giao ban báo chí hàng tuần, rà soát việc thực hiện tôn chỉ, mục đích; trao đổi nghiệp vụ, biểu dương những chương trình, chuyên mục, tác phẩm có giá trị tư tưởng, nhân văn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp được quan tâm thực hiện.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ từng bước cập nhật yêu cầu của báo chí hiện đại, tập trung vào kỹ năng tác nghiệp đa nền tảng, báo chí dữ liệu, kiểm chứng thông tin và ứng dụng công nghệ mới. Phong trào sáng tạo tác phẩm báo chí tiếp tục được duy trì; các giải báo chí địa phương ngày càng nâng cao chất lượng, thu hút nhiều tác phẩm. Giai đoạn 2020-2026, thống kê tổng hợp ghi nhận 4.320 tác phẩm tham gia các giải báo chí địa phương, 842 tác phẩm dự giải báo chí cấp quốc gia và chuyên ngành; 473 tác phẩm đoạt giải.

Bên cạnh đó, Hội duy trì xuất bản đặc san, phối hợp tổ chức Hội báo xuân, tham gia Hội báo toàn quốc; quan tâm các hoạt động xã hội, từ thiện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Trình bày phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM thông tin, Hội Nhà báo TPHCM xác định tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao; chủ động thích ứng với quá trình sắp xếp, tinh gọn hệ thống cơ quan báo chí. Trọng tâm là củng cố tổ chức, tăng cường đoàn kết, tập hợp hội viên, phát huy nguồn lực và kinh nghiệm của đội ngũ người làm báo trên địa bàn thành phố.

Hội chú trọng xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, trách nhiệm xã hội cao và làm chủ công nghệ mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới theo hướng thiết thực, tập trung vào kỹ năng tác nghiệp đa nền tảng, báo chí dữ liệu, báo chí đa phương tiện và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, phát huy vai trò của hội viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng, chống tin giả và thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Đồng chí Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM trình bày phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VĂN MINH

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Hội, xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên tập trung, thống nhất, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và kết nối, hỗ trợ hội viên. Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy hội viên làm trung tâm; nâng cao chất lượng các giải báo chí, hoạt động nghiệp vụ, hội thảo, tọa đàm và phát huy vai trò các câu lạc bộ chuyên ngành.

Cùng với đó, Hội tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; phát huy hiệu quả phối hợp với các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí và cơ quan báo chí, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: VĂN MINH

THU HƯỜNG - VĂN MINH