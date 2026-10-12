Tăng tốc đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại từ tháng 12-2026

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang đồng thời hoàn thiện các hạng mục, thử nghiệm vận hành và chuẩn bị phương án khai thác Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành. ACV đặt mục tiêu đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại từng phần, dự kiến từ ngày 24-12-2026, sau đó mở rộng quy mô theo tiến độ hoàn thiện hạ tầng và các điều kiện khai thác.

Tập trung nguồn lực cho các gói thầu quyết định tiến độ

Theo báo cáo của ACV, tính đến đầu tháng 10-2026, giá trị sản lượng thực hiện dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu sân bay Long Thành (giai đoạn 1) đã đạt 85,55% giá trị hợp đồng.

Đường cất hạ cánh tại sân bay Long Thành. Ảnh: ACV

Trong 16 gói thầu xây lắp, 12 gói cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ phục vụ mục tiêu khai thác từ tháng 12-2026. Có 4 gói đã hoàn thành 100% khối lượng công việc và 8 gói đang bám sát tiến độ, nhiều hạng mục trọng điểm đạt trên 90% khối lượng. Hiện 4 gói trên đường găng tiến độ, gồm nhà ga hành khách, giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hàng hóa số 1, nhà để xe, đang được ACV tập trung tháo gỡ vướng mắc, bổ sung nguồn lực, đẩy mạnh thi công để bảo đảm tiến độ chung.

Sân bay Long Thành nhìn từ trên cao. Ảnh: ACV

Các gói đã hoàn thành gồm: hệ thống giao thông kết nối tuyến số 1 và tuyến số 2; san nền và thoát nước; cọc công trình nhà ga hành khách; tường rào ranh giới trong phạm vi 1.810ha. Kết quả này tạo nền tảng để tập trung vào những phần việc còn lại, nhất là các công trình trực tiếp phục vụ hành khách, hàng hóa và hoạt động trong sân bay.

Hệ thống giao thông nội cảng bám sát tiến độ. Ảnh: XUÂN TRUNG

Ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng giám đốc ACV, cho biết, mục tiêu khai thác thương mại sân bay Long Thành dự kiến từ ngày 24-12-2026 sẽ được tổng công ty báo cáo chính thức lên Chính phủ, đồng thời thông tin tới các hãng hàng không để chủ động xây dựng kịch bản khai thác.

Bên cạnh việc xây dựng sân bay Long Thành, ACV đang chuẩn bị hồ sơ pháp lý và tài liệu khai thác để trình cơ quan chức năng. Các nội dung dự kiến được xem xét, phê duyệt trong tháng 10 và tháng 11-2026 gồm: giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, giấy phép cung cấp dịch vụ, tài liệu khai thác sân bay, tài liệu khai thác nhà ga T1 và chương trình an ninh hàng không.

Các công việc này đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận xây dựng, đơn vị vận hành và cơ quan quản lý. Công trình hoàn thành phải đi cùng hồ sơ, quy trình và điều kiện phục vụ khai thác. Với sân bay mới, có nhiều hệ thống công nghệ, thiết bị hoạt động liên hoàn, mức độ sẵn sàng cần được đánh giá trên toàn bộ dây chuyền phục vụ, do đó ACV đang triển khai đồng bộ các phần việc, hướng tới khả năng phục vụ an toàn ngay khi bắt đầu tiếp nhận các chuyến bay thương mại.

Vận hành thử toàn diện và khai thác theo lộ trình

Để kiểm tra khả năng phối hợp giữa hạ tầng, thiết bị và nhân sự, ACV triển khai chương trình thử nghiệm vận hành toàn diện (ORAT) qua 3 đợt, với mục tiêu bảo đảm sân bay Long Thành sẵn sàng đưa vào khai thác an toàn, đồng bộ.

Hệ thống mái lấy sáng, nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã hoàn thiện lắp đặt. Ảnh: ACV

Các đợt diễn tập sẽ thực hiện 3 kịch bản toàn diện, bao trùm các lĩnh vực cốt lõi gồm: phục vụ hành khách và giao thông kết nối, phục vụ hành lý, khai thác khu bay, an ninh - an toàn và công nghệ thông tin (ICT). Đối với hệ thống tra nạp nhiên liệu hàng không (FHS), ACV dự kiến hoàn tất kiểm tra, chạy thử và xin cấp phép của Cục Hàng không Việt Nam trong tháng 11-2026.

Để đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cho giai đoạn khai thác sân bay Long Thành, ACV đang phối hợp với đơn vị tư vấn sân bay Incheon (Hàn Quốc) xây dựng 55 kịch bản khai thác. Trong tháng 9-2026, một số kịch bản đã được tổ chức chạy thử, hướng tới oàn bộ hệ thống phục vụ dây chuyền hành khách được kiểm tra, đảm bảo các yêu cầu về an toàn, chất lượng và khả năng khai thác theo kế hoạch.

Hệ thống xử lý hành lý BHS lắp đặt tại sân bay Long Thành. Ảnh XUÂN TRUNG

Phương án khai thác được ACV xây dựng theo nguyên tắc tăng dần quy mô. Trong giai đoạn đầu, từ tháng 12-2026 đến tháng 3-2027, nhà ga hành khách dự kiến sử dụng cánh Tây và khu trung tâm, tập trung các đường bay nội địa và quốc tế chặng ngắn, với tổng sản lượng dự kiến tối đa 366 chuyến mỗi tuần, gồm 322 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế.

Từ tháng 4 đến tháng 10-2027, Vietnam Airlines và Vietjet dự kiến mở thêm các đường bay quốc tế cùng một số tuyến nội địa, đưa sản lượng hành khách lên khoảng 50% công suất thiết kế. Trong giai đoạn này cũng thực hiện đánh giá chứng chỉ phục vụ vận chuyển hàng hóa vào châu Âu và Hoa Kỳ.

Từ tháng 10-2027, căn cứ lịch bay mùa Đông, phương án hướng tới khai thác đầy đủ mạng bay và toàn bộ công suất thiết kế sân bay Long Thành giai đoạn 1.

BOX:

ACV vừa có buổi làm việc với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an về phối hợp bảo đảm an ninh hàng không, chuyển đổi số và chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành giai đoạn 1. Hai bên tập trung rà soát phương án bảo đảm an ninh, an toàn, kiểm soát xuất nhập cảnh và vận hành các hệ thống tại sân bay Long Thành; bảo đảm đồng bộ giữa hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ và quy trình nghiệp vụ. Việc triển khai giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học được xác định là nội dung quan trọng, giúp nâng cao độ chính xác trong kiểm soát, tăng mức độ tự động hóa và thuận tiện cho hành khách.

ACV và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu, hoàn thiện quy trình phối hợp giữa các lực lượng. Qua đó, rút ngắn thời gian làm thủ tục, đáp ứng yêu cầu an ninh, an toàn khi sân bay Long Thành đi vào khai thác.

QUANG MINH