Sân bay Long Thành hướng tới hành trình bay không giấy tờ

Với hệ thống sinh trắc học, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các nền tảng điều hành số được tích hợp xuyên suốt, Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành sẽ hướng tới một trải nghiệm mới: hành khách có thể hoàn thành phần lớn hành trình bay mà không cần sử dụng giấy tờ.

Kỹ sư lắp đặt hệ thống kỹ thuật tại sân bay Long Thành (ẢNH: ACV)

Ứng dụng công nghệ xác thực tự động

Chuyển đổi số tại sân bay Long Thành được thể hiện ngay từ trước khi hành khách đến sân bay. Thông qua ứng dụng iACV, hành khách có thể tra cứu thông tin khu vực làm thủ tục, cửa khởi hành và thời gian di chuyển. Việc làm thủ tục trực tuyến và đăng ký sinh trắc học cũng được thực hiện trên ứng dụng này hoặc VNeID. Khi đến sân bay, công nghệ tiếp tục được triển khai từ khu vực hạ tầng tiếp cận sân bay đến nhà ga với hệ thống thu phí không dừng ETC được liên thông với hệ thống định danh phương tiện quốc gia. Tại bãi đậu, AI Camera hỗ trợ hướng dẫn đậu xe tự động, kết hợp thanh toán không tiền mặt.

Bước vào nhà ga, hành khách có thể lựa chọn làm thủ tục theo hình thức tự động. Sân bay Long Thành được trang bị 96 ki-ốt check-in tích hợp sinh trắc học, cho phép nhận diện khuôn mặt, in thẻ lên máy bay và dán thẻ hành lý. Cùng với đó là 64 hệ thống Self Bag Drop tích hợp sinh trắc học, giúp hành khách tự gửi hành lý mà không cần qua quầy phục vụ truyền thống. Đối với hành khách có nhu cầu sử dụng quầy, sân bay bố trí 160 quầy làm thủ tục. Điểm đáng chú ý là dữ liệu nhận diện được kỳ vọng trở thành “chìa khóa” xuyên suốt hành trình, thay vì liên tục xuất trình giấy tờ, thẻ lên máy bay ở từng khâu, hành khách có thể được nhận diện và xác thực tự động tại các điểm kiểm soát.

Sau khi hoàn tất thủ tục hàng không, hành khách bước vào khu vực kiểm tra an ninh với hệ thống đa lớp hiện đại. Sân bay Long Thành dự kiến có 12 làn kiểm soát an ninh tự động (auto-gate) nhận diện khuôn mặt, kết hợp 28 máy soi CT và 28 bộ trả khay tự động ATRS. Công nghệ soi chiếu CT tạo hình ảnh 3D, giúp rút ngắn thời gian kiểm tra, cho phép hành khách không phải lấy laptop, chất lỏng hoặc thiết bị điện tử khỏi hành lý khi soi chiếu. Hệ thống Full Body Scanner, cổng từ có công suất xử lý đến 240 người/ giờ cùng thiết bị dò chất nổ ETD tạo thêm các lớp bảo vệ an ninh. Với các chuyến bay quốc tế, sinh trắc học tiếp tục được triển khai tại khu vực xuất nhập cảnh với 32 làn auto-gate nhập cảnh và 11 làn auto-gate xuất cảnh tự động.

Nền tảng cho trung tâm hàng không xanh

Một hành trình bay nhanh và thuận tiện không chỉ phụ thuộc vào những thiết bị hành khách có thể nhìn thấy, sau đó là một hệ thống vận hành lớn được số hóa, kết nối các khâu từ hành khách, hành lý đến máy bay và sân đậu. Một trong những thiết bị phức tạp nhất đã hoàn thành lắp đặt là hệ thống xử lý hành lý (BHS) ứng dụng công nghệ ICS, với các khay độc lập kết nối máy soi CT, với công suất xử lý 9.157 kiện hành lý/giờ, chiều dài băng tải khoảng 24km và tốc độ vận chuyển từ 0,5-7m/giây.

Sân bay Long Thành được trang bị 130 hệ thống dẫn đậu máy bay thông minh, sử dụng camera quang học, cảm biến laser và radar để hướng dẫn phi công đưa máy bay vào đúng vị trí, cả trong điều kiện tầm nhìn thấp. Dữ liệu tại sân đậu được kết nối với AODB, A-CDM, AMS và Trung tâm APOC,phục vụ giám sát, truy xuất, phân tích hiệu suất khai thác và đánh giá thời gian quay đầu máy bay của từng hãng… Để công nghệ thực sự tạo ra giá trị, ACV đã ký hợp đồng với Liên danh Incheon Airport (IIAC) để tư vấn công tác chuẩn bị khai thác với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng các tài liệu, quy trình vận hành chi tiết, đồng bộ và tổ chức các kịch bản thử nghiệm trước khi sân bay chính thức khai thác thương mại.

Sân bay Long Thành được quy hoạch với vị trí chiến lược trong mạng lưới hàng không Đông Bắc Á - ASEAN - Australia và hướng tới châu Âu, quy mô thị trường rộng lớn, phạm vi phục vụ bao gồm TPHCM và các địa phương lân cận. Theo phương án phân chia khai thác, công suất giai đoạn 1 của sân bay Long Thành có thể được lấp đầy sau 3 năm đưa vào khai thác.

Một sân bay lớn muốn trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế không thể chỉ dựa vào quy mô hạ tầng mà chính năng lực vận hành, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách sẽ là những yếu tố quyết định sức cạnh tranh. Sân bay Long Thành đang được đặt trên nền tảng của một sân bay “xanh, thông minh”, trong đó công nghệ được đưa vào từng khâu của hành trình. Khi đó, hành khách trở thành trung tâm của toàn bộ hành trình và sự thay đổi trong cách sân bay phục vụ con người, dữ liệu thay cho những thao tác thủ công.

XUÂN TRUNG