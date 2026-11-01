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Gia Lai tổ chức lại không gian đô thị biển Quy Nhơn

SGGPO

Ngày 1-11, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khảo sát một số khu vực tại phố biển Quy Nhơn, phục vụ nghiên cứu phương án tổ chức lại không gian phát triển đô thị trong giai đoạn mới.

Các khu vực được khảo sát gồm: Núi Bà Hỏa (điểm đầu từ đường Ngô Mây nối dài); khu vực phía Bắc nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình và tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài; khu A1 thuộc khu đô thị, thương mại Bắc sông Hà Thanh; khu vực phía Nam Cảng Quy Nhơn; cửa biển Mũi Tấn; công viên đường Xuân Diệu; khu đất Tỉnh đội tại ngã ba Nguyễn Thái Học - Ngô Gia Tự và bến xe khách trung tâm Quy Nhơn...

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Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ trái qua) khảo sát tại phố biển Quy Nhơn. Ảnh: HOÀNG THẢO

Qua khảo sát, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá hiện trạng từng khu vực, nghiên cứu phương án chỉnh trang, tổ chức lại không gian và khai thác hiệu quả quỹ đất, phù hợp với định hướng phát triển đô thị của tỉnh.

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Tỉnh Gia Lai đang định hướng tổ chức lại không gian phát triển mới cho đô thị biển Quy Nhơn

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai lưu ý, việc chỉnh trang phải được đặt trong tổng thể không gian chung, bảo đảm kết nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, giao thông, kiến trúc, cảnh quan và không gian công cộng, tránh manh mún, thiếu liên kết.

Đối với những khu vực có lợi thế về vị trí thì nghiên cứu hình thành các điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan, góp phần nâng cao diện mạo đô thị Quy Nhơn…

XUÂN HUYÊN

Từ khóa

Gia Lai Quy Nhơn phát triển quy hoạch không gian đô thị rà soát quy hoạch

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