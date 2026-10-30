Dự kiến khai thác sân bay Long Thành từ 0 giờ ngày 24-12-2026

Ngày 30-10, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, đơn vị đã có thông báo gửi UBND TP Đồng Nai về thời gian dự kiến đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay) vào khai thác từ 0 giờ ngày 24-12-2026.

Thời điểm dự kiến được ACV thông báo trên cơ sở kế hoạch tổ chức khai thác sân bay Long Thành và là mốc để các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai công tác chuẩn bị, hướng tới tổ chức hoạt động khai thác đồng bộ, an toàn.

ACV đề nghị UBND TP Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ tổng công ty trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa công trình vào khai thác.

Hiện các hạng mục hạ tầng trọng yếu của sân bay Long Thành đang được tập trung hoàn thiện đồng bộ để phục vụ mục tiêu khai thác thương mại, bao gồm: hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay; hệ thống đèn tín hiệu và thiết bị dẫn đường hàng không; nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa; hệ thống cung cấp nhiên liệu hàng không; công trình cứu nạn, cứu hỏa; hệ thống bảo đảm an ninh hàng không cùng đài kiểm soát không lưu và các công trình bảo đảm hoạt động bay.

Nhà ga hành khách đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện (ảnh chụp ngày 21-10-2026)

Để tạo thuận lợi cho hành khách trong giai đoạn đầu khai thác, trước đó, ACV đề xuất cơ quan chức năng nghiên cứu các giải pháp ưu tiên đối với hệ thống vận tải kết nối sân bay Long Thành.

Trong đó, các tuyến xe buýt sân bay và xe trung chuyển giữa hai sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất có thể được xem xét áp dụng cơ chế ưu tiên lưu thông tại một số nút giao thông quan trọng và trên các tuyến kết nối chính. Giải pháp này nhằm hạn chế ảnh hưởng của tình trạng ùn tắc, góp phần bảo đảm thời gian di chuyển ổn định cho hành khách.

Về lâu dài, ACV định hướng phát triển mạng lưới vận tải đa phương thức, kết nối sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất và các trung tâm đô thị lớn trong khu vực. Các loại hình vận tải như xe buýt, xe khách và phương tiện trung chuyển liên sân bay sẽ được nghiên cứu tổ chức theo hướng kết nối trực tiếp với những đầu mối giao thông quan trọng, trung tâm trung chuyển hành khách công cộng và hệ thống đường sắt đô thị trong tương lai.

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XUÂN TRUNG