Quảng Ngãi "treo thưởng" 150 triệu đồng cho giải nhất sáng tác biểu trưng tỉnh

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng và ca khúc về địa phương, nhằm tìm kiếm những tác phẩm thể hiện bản sắc văn hóa, lịch sử, con người và khát vọng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Với chủ đề “Quảng Ngãi - Bản sắc, hội tụ và phát triển”, cuộc thi được phát động trên toàn quốc, dành cho công dân Việt Nam trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm.

Tác phẩm dự thi thể hiện những giá trị đặc trưng, sự giao thoa về địa lý, văn hóa, lịch sử và bản sắc các dân tộc, đồng thời khắc họa hình ảnh con người Quảng Ngãi đoàn kết, năng động, sáng tạo, hướng tới phát triển xanh và bền vững.

Tác phẩm phải có tính sáng tạo, độc đáo, dễ nhận diện, thuận tiện ứng dụng trong quảng bá địa phương, chưa từng công bố, sử dụng hoặc đăng ký bảo hộ.

Giải nhất cuộc thi trị giá 150 triệu đồng, dành cho tác phẩm được lựa chọn làm biểu trưng chính thức của tỉnh. Ngoài ra, 10 tác phẩm vào vòng chung khảo được hỗ trợ 15 triệu đồng/tác phẩm.

Tác phẩm dự thi phải thể hiện được bản sắc đặc trưng, dễ nhận diện. (Trong ảnh: cầu Trà Khúc 1 mô phỏng bờ xe nước đang được đầu tư xây dựng)

Đối với cuộc thi sáng tác ca khúc, Quảng Ngãi không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp, dành cho cả nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên. Nội dung ca khúc tập trung ca ngợi truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, vẻ đẹp thiên nhiên, con người và tình yêu quê hương.

Ban tổ chức khuyến khích khai thác chất liệu dân ca, dân nhạc, nhạc cụ truyền thống, âm hưởng văn hóa Sa Huỳnh, cồng chiêng, bài chòi và âm nhạc đặc trưng các dân tộc.

Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 30-1-2027. Tác giả gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Phòng Quản lý văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, số 105 Hùng Vương, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ cấu giải thưởng gồm một giải A trị giá 80 triệu đồng, hai giải B (40 triệu đồng/giải), bốn giải C (20 triệu đồng/giải) và 13 giải khuyến khích (10 triệu đồng/giải).

XUÂN HUYÊN