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Tập huấn phòng ngừa tội phạm, chống lừa đảo cho các các cơ sở kinh doanh lưu trú

SGGPO

Sáng 6-10, Sở Du lịch TPHCM phối hợp Công an TPHCM tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về quản lý cơ sở lưu trú, an ninh trật tự, phòng chống ma túy và phòng ngừa lừa đảo trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú năm 2026.

Tại hội nghị, các cơ sở lưu trú được cập nhật quy định về kinh doanh du lịch; hướng dẫn khai báo lưu trú, quản lý cư trú, người nước ngoài và các yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự.

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Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: HÂN GIA

Trong chương trình tập huấn, các đơn vị chuyên môn của Công an TPHCM cũng đã có trao đổi về phương thức, thủ đoạn và dấu hiệu liên quan đến ma túy có thể phát sinh tại cơ sở lưu trú; hướng dẫn biện pháp phòng ngừa, phát hiện và phối hợp xử lý khi xảy ra vụ việc; hướng dẫn các phương thức nhận diện, thủ đoạn lừa đảo mới, nhất là hiện tượng lừa đảo đặt phòng trực tuyến; cảnh báo dấu hiệu liên quan đến tội phạm, tệ nạn ma túy có thể phát sinh tại cơ sở lưu trú…

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Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM phát biểu sáng 6-10. Ảnh: HÂN GIA

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, hoạt động đặt phòng, quảng bá và thanh toán trực tuyến phát triển nhanh, cơ sở lưu trú cần chủ động phát hiện dấu hiệu bất thường, kịp thời thông tin và phối hợp cơ quan chức năng khi phát sinh vụ việc.

Hội nghị đợt 2 dự kiến tổ chức ngày 14-10 tại phường Vũng Tàu, nhằm mở rộng việc tập huấn đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn.

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Ảnh AI
THI HỒNG

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