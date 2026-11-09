Festival Huế - Một thương hiệu quốc tế

Festival Huế 2026 tiếp tục khẳng định mô hình Thành phố Festival bốn mùa với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật trải dài trong năm, kết nối di sản cố đô với tinh hoa văn hóa thế giới, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc, thu hút du khách đến Huế.

Long mã - linh vật huyền thoại trong văn hóa dẫn lối cho hành trình kết nối di sản bằng năng lượng, bằng âm nhạc và bằng tinh thần sáng tạo.

Lễ hội quanh năm

Năm 2000, Festival Huế lần đầu tiên tổ chức, mở ra hướng đi mới trong việc khai thác, phát huy các giá trị di sản văn hóa Cố đô Huế gắn với việc giao lưu và hội nhập quốc tế. Sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại tạo dấu ấn riêng cho sự kiện văn hóa đặc sắc này, thu hút đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.

Qua từng kỳ tổ chức, Festival Huế không ngừng đổi mới. Không gian lễ hội ngày càng mở rộng, quy tụ hàng ngàn nghệ sĩ, diễn viên cùng hàng chục đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Bên cạnh những chương trình tái hiện không khí cung đình xưa như: Đêm Hoàng cung, dạ tiệc cung đình, lễ Ban sóc, lễ hội áo dài..., Festival Huế còn mang đến nhiều chương trình nghệ thuật mới mẻ, giàu tính sáng tạo.

Các đoàn nghệ thuật đến từ Pháp, Anh, Bỉ, Đan Mạch, Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào, Mông Cổ, Nga, Thái Lan, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Australia... góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, nghệ thuật và tạo nên sức hấp dẫn riêng cho lễ hội.

Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế - Huế Wonderverse Music Fest 2026

Festival Huế còn là nhịp cầu kết nối các nền văn hóa, tạo cơ hội để nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và công chúng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những giá trị sáng tạo.



Đại diện Ban tổ chức Festival Huế cho biết, với thông điệp xuyên suốt “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, thương hiệu Huế Festival đã được định hình, đưa danh xưng Huế - Thành phố Festival trở nên có sức nhận diện cao.

Thành phố bốn mùa lễ hội

Một trong những dấu mốc của Festival Huế là chuyển đổi từ mô hình tổ chức theo kỳ sang lễ hội bốn mùa, kể từ năm 2022.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, Festival Huế 2026 gắn với định hướng Festival Bốn mùa nhằm tổ chức chuỗi các hoạt động lễ hội trải dài trong năm nhằm tôn vinh quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa Huế và văn hóa Việt Nam; khai thác thế mạnh về danh thắng, các loại hình lễ hội, du lịch tâm linh, thu hút du khách; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, để TP Huế thực sự trở thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế - Huế Wonderverse Music Fest 2026 mang bản sắc riêng của TP Huế.

Sau chuỗi hoạt động liên tục, kéo dài từ đầu năm 2026 đến nay, Ban tổ chức Festival Huế tiếp tục tổ chức các hoạt động của “Mùa Đông xứ Huế” với điểm nhấn là Chương trình Âm nhạc Trịnh Công Sơn và Countdown chào năm mới 2027.

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, Trưởng ban tổ chức Festival Huế 2026, việc tổ chức các hoạt động lễ hội xuyên suốt bốn mùa không chỉ làm phong phú sản phẩm du lịch mà còn tạo thêm không gian trải nghiệm cho du khách khi đến với Huế.

Bên cạnh những chương trình nghệ thuật quy mô, Festival Huế còn duy trì các hoạt động triển lãm, trưng bày, hội thảo khoa học, giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế; các chương trình biểu diễn của câu lạc bộ nghệ thuật, ban nhạc, đội kèn tại nhà kèn, công viên, phố đi bộ và những không gian công cộng. Đặc biệt, các lễ hội và sinh hoạt văn hóa dân gian tại địa phương được khuyến khích tổ chức, góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng.

Qua nhiều kỳ tổ chức, Festival Huế đã tạo thêm động lực để các di sản kiến trúc, lễ hội cung đình và những giá trị văn hóa truyền thống được nghiên cứu, phục hồi, quảng bá. Nhiều không gian di sản được đánh thức bằng các chương trình nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm, giúp người dân và du khách có thêm cơ hội tiếp cận di sản bằng những cách thức sinh động.

Từ một sự kiện văn hóa được tổ chức lần đầu vào năm 2000, Festival Huế đã từng bước tạo dựng vị thế riêng trên bản đồ lễ hội quốc tế. Hành trình ấy không chỉ góp phần nâng tầm hình ảnh Huế mà còn cho thấy sức mạnh của văn hóa trong việc kết nối cộng đồng, thúc đẩy giao lưu và phát triển du lịch.

Nhiều nghệ sĩ quốc tế tham gia Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026 Nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2026, Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026 với chủ đề “Ấn tượng Huế, Việt Nam - 2026” diễn ra từ ngày 5 đến 15-11 tại Công viên dọc bờ Bắc sông Hương (TP Huế). Trại sáng tác năm nay có sự tham gia của 10 nghệ sĩ quốc tế đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Ai Cập, Iran, Thái Lan, Lào và 19 nghệ sĩ Việt Nam. Đây là lần thứ 6 hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ Festival Huế, tiếp tục tạo không gian giao lưu, kết nối và sáng tạo nghệ thuật giữa các nhà điêu khắc trong nước và quốc tế. Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Festival Huế, cho biết, các tác phẩm được lựa chọn qua quá trình tuyển chọn, thẩm định từ bản vẽ phác thảo đến mô hình tỷ lệ 1/10 của Hội đồng chuyên môn. Với tài năng, tâm huyết và sức sáng tạo, các nghệ sĩ mang đến những góc nhìn độc đáo về con người, văn hóa và vùng đất Huế, góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật đương đại.

VĂN THẮNG