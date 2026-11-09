Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm Lễ hội Tịch điền

Ngày 9-11, tại đình làng Diệm Sơn, UBND phường Điện Bàn Bắc (TP Đà Nẵng) tổ chức Lễ Tịch điền năm 2026, đồng thời tổ chức tour du lịch trải nghiệm làm nông dân cho du khách quốc tế.

Lễ hội Tịch điền là nét đẹp văn hóa truyền thống của làng Diệm Sơn. Lễ hội được tổ chức vào ngày 1-10 Âm lịch hằng năm và được nhân dân gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Lễ hội Tịch điền là nét đẹp văn hóa truyền thống của làng Diệm Sơn. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Các nghi lễ truyền thống như Lễ cúng Thần Nông, Lễ tế Thành Hoàng và nghi thức Tịch điền được tái hiện theo phong tục xưa. Qua đó, người dân cùng gửi gắm ước mong vụ mùa năm tới thuận lợi, cây lúa sinh trưởng tốt, mùa màng bội thu, đời sống ngày càng ổn định, khá giả.

Du khách trải nghiệm làm nông dân tại phường Điện Bàn Bắc. Thực hiện: NGUYỄN CƯỜNG

Trong khuôn khổ lễ hội, tour du lịch trải nghiệm làm nông dân được địa phương kết hợp với các đơn vị lữ hành tổ chức. Gần 30 du khách phần lớn đến từ Na Uy đã tham quan không gian thờ cúng, văn hóa nông nghiệp truyền thống; trải nghiệm xuống đồng cày ruộng, cấy lúa, tìm hiểu nghi lễ cầu mưa thuận gió hòa, của Lễ hội Tịch điền.

Chị Emilie (du khách Na Uy) cho biết “Tôi cảm thấy rất bất ngờ vì người dân bắt đầu lễ hội từ rất sớm theo lịch làm nông nghiệp. Được trải nghiệm các hoạt động khiến chúng tôi rất vui, người dân ở đây cũng rất thân thiện”.

Bà Nguyễn Thị Minh Châu, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Bắc cho biết, việc kết nối Lễ hội Tịch điền với hoạt động du lịch trải nghiệm là một hướng tiếp cận mới, góp phần giới thiệu văn hóa, nông nghiệp truyền thống của địa phương đến với du khách, trong đó có bạn bè quốc tế; gợi mở cách kết nối những giá trị của nghề nông truyền thống với khoa học, công nghệ và phương thức sản xuất hiện đại.

>> Một số hình ảnh tại lễ hội:

Đại diện chính quyền địa phương thực hiện các nghi lễ truyền thống. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Du khách được nghe vị cao niên trong làng giới thiệu về Lễ hội Tịch điền Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Du khách được hướng dẫn cấy lúa. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Du khách quốc tế tham gia trải nghiệm trồng lúa. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Du khách trải nghiệm cày ruộng. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Du khách được trải nghiệm cấy lúa trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Thử bắt cá bằng nơm. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Du khách thử các món ăn chế biến từ gạo. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

NGUYỄN CƯỜNG