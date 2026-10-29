Sân bay Phù Cát khánh thành đường băng mới đón các dòng máy bay cỡ lớn

Chiều 29-10, tỉnh Gia Lai tổ chức khánh thành đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát và đón chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Macau (Trung Quốc) hạ cánh xuống đường băng mới.

Video lễ khánh thành, đón chuyến bay quốc tế đến đường băng số 2 sân bay Phù Cát. Tác giả: NGỌC OAI.

Dự án đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát có tổng vốn đầu tư 3.245 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương bố trí 1.500 tỷ đồng.

Khởi công ngày 19-8-2025, sau 435 ngày đêm thi công cùng 2 lần bay hiệu chuẩn, công trình được cấp phép khai thác thương mại. Đường băng mới đủ điều kiện tiếp nhận các dòng máy bay Code C (như A320, A321) và các dòng máy bay Code E khi cần thiết.

Khánh thành đường băng số 2, đưa vào khai thác thương mại

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh đây là công trình giao thông trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực khai thác, tăng cường kết nối và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Việc đón chuyến bay quốc tế đến từ Macau ngay trong Năm Du lịch quốc gia 2026 mở ra cơ hội mở rộng thị trường, kết nối hàng không với du lịch và khai thác hiệu quả tiềm năng của sân bay.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại sự kiện

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nêu rõ các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm để địa phương khai thác tối đa hiệu quả đường băng mới.

Trong đó, tỉnh đẩy mạnh phối hợp các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành cùng đối tác trong và ngoài nước nhằm duy trì, mở rộng các chuyến bay quốc tế, phát triển đường bay mới, phấn đấu sớm đưa sân bay Phù Cát trở thành cảng hàng không quốc tế theo quy định.

Đến dự và phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, sân bay Phù Cát với lịch sử hơn 60 năm đã phát triển từ một căn cứ quân sự thành sân bay lưỡng dụng phục vụ kinh tế - xã hội.

Trước nhu cầu đi lại và du lịch tăng nhanh, việc sân bay chỉ vận hành một đường cất hạ cánh được đầu tư từ nhiều thập niên trước gây quá tải, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Do đó, đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 là rất cần thiết, kịp thời.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại sự kiện

Theo Phó Thủ tướng, sự kiện hoàn thành đường cất hạ cánh số 2 và đón ngay chuyến bay quốc tế sau lễ khánh thành là tín hiệu tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Gia Lai và khu vực duyên hải Nam Trung bộ tăng cường kết nối quốc tế.

Sân bay Phù Cát hướng tới mục tiêu nâng công suất khai thác lên 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030, đáp ứng các dòng máy bay hiện đại như A320, A321, Boeing 787, Boeing 777 và A350.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Gia Lai phối hợp các bộ, ngành và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam bảo đảm sân bay vận hành an toàn, đồng bộ, hiện đại. Tỉnh ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hạ tầng kết nối với cao tốc, cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp và các điểm du lịch.

Cắt băng khánh thành đường băng số 2

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh tận dụng lợi thế hàng không để thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, vận tải, logistics, thương mại và dịch vụ; tiếp tục đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa sân bay Phù Cát, hướng tới mục tiêu sớm trở thành cảng hàng không quốc tế.

Chuyến bay chở 166 hành khách Macau (Trung Quốc) hạ cánh tại đường băng số 2

Hướng dẫn kỹ thuật đón tiếp chuyến bay quốc tế vào đường băng mới sân bay Phù Cát

Tỉnh Gia Lai tổ chức đón tiếp các vị khách quốc tế đầu tiên hạ cánh đường băng số 2

Ngay sau lễ khánh thành, sân bay Phù Cát tổ chức đón chuyến bay chở 166 hành khách từ Macau (Trung Quốc) hạ cánh an toàn xuống đường cất hạ cánh số 2. Đây là chuyến bay quốc tế đầu tiên tại sân bay Phù Cát, mở ra chặng đường mới trong việc tăng cường kết nối quốc tế và hiện thực hóa mục tiêu đưa sân bay trở thành cảng hàng không quốc tế.

NGỌC OAI