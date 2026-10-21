Phường Tân Thới Hiệp tuyên truyền Luật Phát triển đô thị

Chiều 21-10, UBND phường Tân Thới Hiệp (TPHCM) tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phát triển đô thị năm 2026 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tham dự có ông Nguyễn Hữu Hiệp - Chủ tịch UBND phường; ông Trần Minh Tâm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và các khu phố.

Tại hội nghị, đại diện Sở Tư pháp TPHCM truyền đạt những nội dung trọng tâm, các điểm mới mang tính cốt lõi của Luật Phát triển đô thị năm 2026 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Báo cáo viên cũng lưu ý, trong quá trình triển khai Luật Phát triển đô thị, chắc chắn sẽ có phát sinh vướng mắc, vấn đề quan trọng là trong quá trình áp dụng pháp luật là phải bám sát thực tiễn từ cơ sở để giải quyết một cách hiệu quả.

Ông Huỳnh Hữu Tốt – Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp TPHCM báo cáo tại hội nghị



Theo ông Nguyễn Hữu Hiệp - Chủ tịch UBND phường, để Luật Phát triển đô thị năm 2026 nhanh chóng đi vào cuộc sống, yêu cầu các cơ quan chuyên môn chủ động nghiên cứu, nắm vững quy định của Luật, rà soát nhiệm vụ được giao và tham mưu giải pháp triển khai phù hợp với tình hình thực tế.

PHƯƠNG LOAN