Báo SGGP và Học viện Hàng không Việt Nam hợp tác lan tỏa tri thức và hướng nghiệp

Chiều 6-11, tại TPHCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) và Học viện Hàng không Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác, tăng cường kết nối truyền thông với đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; đồng hành cùng học sinh, sinh viên trong lựa chọn ngành học, định hướng nghề nghiệp.

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn (Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo SGGP) và PGS-TS Trần Hoài An (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam) trao văn bản ký kết thỏa thuận, cùng sự chứng kiến của các đại biểu, lãnh đạo hai đơn vị. Ảnh: TAM NGUYÊN

Tham dự lễ ký kết có đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo SGGP; PGS-TS Trần Hoài An, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam; cùng cán bộ chủ chốt của hai đơn vị.

Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM (thứ 2 từ trái qua) tặng hoa chúc mừng đại diện hai đơn vị. Ảnh: TAM NGUYÊN

Phát huy vai trò kết nối và tiếng nói chuyên gia

Phát biểu tại lễ ký kết, nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo SGGP, nhấn mạnh vai trò kết nối của báo chí với trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, Báo chú trọng xây dựng hệ sinh thái kết nối tri thức, khoa học công nghệ với thực tiễn phát triển của thành phố.

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn (Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo SGGP) phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TAM NGUYÊN

Theo nhà báo Nguyễn Khắc Văn, hợp tác với Học viện Hàng không Việt Nam mở thêm không gian phối hợp trong truyền thông, đào tạo và lan tỏa kết quả nghiên cứu. Nguồn lực chuyên gia cùng thế mạnh công nghệ, tính chuyên nghiệp của lĩnh vực hàng không là nền tảng để hai đơn vị tạo ra những giá trị thiết thực cho người học và cộng đồng.

Một hướng phối hợp quan trọng là đồng hành cùng thế hệ trẻ thông qua chương trình “Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng bạn trẻ chọn ngành, lập nghiệp”. Với sự tham gia của Học viện, học sinh, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận thông tin hướng nghiệp chính thống, hiểu về các lĩnh vực công nghệ mới, hàng không, kinh tế số và yêu cầu hội nhập quốc tế.

Tổng Biên tập Báo SGGP mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học của Học viện tham gia sâu hơn vào tọa đàm, hội thảo và bài viết. Từ sự cố đến thành tựu, công nghệ mới trong lĩnh vực hàng không, góc nhìn chuyên môn sẽ giúp báo chí giải thích, phân tích những vấn đề xã hội quan tâm. Việc phát huy vai trò chuyên gia, tư vấn và phản biện cũng góp phần bổ sung luận cứ cho những trao đổi về chính sách, đổi mới sáng tạo và phát triển ngành.

PGS-TS Trần Hoài An, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TAM NGUYÊN

Phát biểu tại sự kiện, PGS-TS Trần Hoài An, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam, nhận định hợp tác giữa hai đơn vị mở thêm cơ hội kết nối hoạt động đào tạo, nghiên cứu với những vấn đề thực tiễn. Với đặc thù của ngành hàng không, việc đưa kiến thức chuyên môn đến công chúng cần sự phối hợp giữa nhà khoa học và cơ quan báo chí, giúp thông tin dễ tiếp cận và có chiều sâu.

Học viện định hướng đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng nhân lực, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Sự đồng hành của Báo SGGP có thể góp phần giới thiệu các kết quả nghiên cứu, kết nối chuyên gia với doanh nghiệp, mở rộng cơ hội trao đổi và tìm kiếm hướng ứng dụng phù hợp.

Đối với người học, chương trình “Báo Sài Gòn Giải Phóng đồng hành cùng bạn trẻ chọn ngành, lập nghiệp” là cơ hội chia sẻ thông tin về ngành học, yêu cầu nghề nghiệp và sự thay đổi của thị trường lao động. Thông qua tư vấn, trao đổi cùng giảng viên và chuyên gia, học sinh, sinh viên có thêm cơ sở nhận diện năng lực, lựa chọn hướng đi và chuẩn bị hành trang nghề nghiệp.

“Trong thời gian tới, hai đơn vị cần lựa chọn những hoạt động phù hợp để triển khai, gắn truyền thông với chia sẻ tri thức, hướng nghiệp và phục vụ cộng đồng. Cùng với việc giới thiệu thành tựu, các diễn đàn chuyên môn có thể tạo điều kiện trao đổi những vấn đề mới của công nghệ và ngành hàng không. Hiệu quả hợp tác cần được thể hiện qua lợi ích của người học, cơ hội kết nối nghiên cứu và những đóng góp cho xã hội”, PGS-TS Trần Hoài An chia sẻ.

Hợp tác đào tạo nghiên cứu và hướng nghiệp

Theo thỏa thuận, hai đơn vị phối hợp thông tin, phổ biến chủ trương, chính sách phát triển giáo dục, đào tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng AI, công nghệ hiện đại và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hoạt động truyền thông đồng thời giới thiệu thành tựu đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp của Học viện đến độc giả.

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn trao tặng bản đồ hành chính cấp xã TPHCM của Báo SGGP đến PGS-TS Trần Hoài An. Ảnh: TAM NGUYÊN

Hai bên xây dựng hoạt động truyền thông, tư vấn tuyển sinh trực tiếp và trên các ấn phẩm, nền tảng của Báo SGGP. Học viện tham gia, phối hợp tổ chức các hoạt động thuộc chương trình “Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng bạn trẻ chọn ngành, lập nghiệp” lần thứ nhất, năm 2026–2027, phù hợp với chức năng, điều kiện và nhu cầu thực tế.

Nhà báo Bùi Thị Hồng Sương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận Báo SGGP, Phó Tổng biên tập Báo SGGP trao bản đồ hành chính cấp tỉnh Việt Nam đến PGS-TS Trần Hoài An. Ảnh: TAM NGUYÊN

Học viện giới thiệu các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên có uy tín, chuyên môn sâu để Báo thông tin đến bạn đọc. Báo ưu tiên mời lãnh đạo, giảng viên, nhà khoa học của Học viện tham gia làm diễn giả tại hội thảo, tọa đàm, báo cáo chuyên đề, sự kiện và đóng góp cho các bài viết.

Nhà báo Dương Văn Quang (Phó Tổng Biên tập Báo SGGP) trao tặng biểu trưng của chương trình “Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng bạn trẻ chọn ngành, lập nghiệp” đến PGS-TS Trần Hoài An. Ảnh: TAM NGUYÊN

Nội dung phối hợp còn bao gồm tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế, hoạt động học thuật, sự kiện về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ; hỗ trợ triển khai, lan tỏa hoạt động cộng đồng và phát triển bền vững.

Từng chương trình, dự án được hai bên thảo luận, thống nhất và xây dựng kế hoạch triển khai riêng. Định kỳ 6 tháng, đầu mối hai đơn vị trao đổi, rà soát, đánh giá kết quả, xử lý vướng mắc. Hằng năm, lãnh đạo hai bên họp tổng kết, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch cho năm sau. Việc triển khai gắn với theo dõi, đo lường kết quả từng công việc, bảo đảm hợp tác thiết thực.

Dip này, đại diện Báo SGGP trao tặng Bản đồ đơn vị Hành chính cấp tỉnh Việt Nam và Bản đồ Hành chính cấp xã TPHCM năm 2025 cho lãnh đạo Học viện Hàng không Việt Nam. Hoạt động nằm trong Chương trình "Trao tặng bản đồ đất nước - Tự hào dấu ấn non sông" với chủ đề “Bản đồ trên tay - Tổ quốc trong tim”, do Báo SGGP thực hiện.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. Ảnh: TAM NGUYÊN

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