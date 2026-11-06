TPHCM: Rà soát tên gọi, đổi tên trường nếu sử dụng tên "quốc tế", "quốc gia" gây hiểu nhầm

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường tự rà soát tên gọi, thực hiện thủ tục đổi tên nếu việc sử dụng các từ, cụm từ như 'quốc tế', 'quốc gia', 'Việt Nam'… có thể gây hiểu nhầm về tư cách pháp lý, phạm vi hoạt động.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường tự rà soát tên gọi, thực hiện thủ tục đổi tên nếu việc sử dụng các từ, cụm từ như 'quốc tế', 'quốc gia', 'Việt Nam"

ngày 6-11, Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản yêu cầu các trường tự rà soát tên gọi, thực hiện thủ tục đổi tên nếu việc sử dụng các từ, cụm từ như 'quốc tế', 'quốc gia', 'Việt Nam'… có thể gây hiểu nhầm về tư cách pháp lý, phạm vi hoạt động hoặc sự bảo trợ của Nhà nước.

Theo đó, văn bản gửi UBND các phường, xã, đặc khu, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cùng các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục về việc triển khai Nghị định số 360/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó lưu ý việc rà soát tên gọi của cơ sở giáo dục, thủ tục đối với cơ sở giáo dục tư thục và thẩm quyền quản lý hoạt động giáo dục.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, về tên gọi cơ sở giáo dục, quy định tại khoản 7 điều 47 Nghị định số 360/2026/NĐ-CP đối với các trường đã thành lập hoặc được cho phép thành lập trước ngày nghị định có hiệu lực, tức ngày 17-9-2026. Theo đó, các trường có tên gọi chứa từ, cụm từ mang tính "quốc gia" hoặc thể hiện vị thế đặc biệt như "quốc tế", "quốc gia", "Việt Nam", tên các quốc gia khác và các từ, cụm từ có ý nghĩa tương tự phải làm thủ tục đổi tên nếu việc sử dụng có thể gây hiểu nhầm về tư cách pháp lý, phạm vi hoạt động hoặc sự bảo trợ của Nhà nước.

"Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường tự rà soát tên gọi. Trường hợp thuộc diện nêu trên phải thực hiện thủ tục đổi tên theo điều 5 của nghị định, hoàn thành trước ngày 17-9-2027"- văn bản nêu rõ.

Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục các cấp phải lập danh sách những trường thuộc đối tượng cần rà soát; tham mưu triển khai quy định bằng văn bản đến các đơn vị này. Các trường cần báo cáo phương án xử lý, gồm giữ tên gọi hoặc làm thủ tục đổi tên, đồng thời nêu rõ lý do.

Cũng theo Sở GD-ĐT TPHCM, đối với việc thành lập tổ chức kinh tế đối với cơ sở giáo dục tư thục đã được cho phép thành lập theo đề nghị của từ 2 nhà đầu tư trở lên trước ngày 1-1-2026 thì các cơ sở thuộc trường hợp này phải làm thủ tục đề nghị thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp trước ngày 1-1-2027. Đồng thời, cơ sở phải thông báo bằng văn bản cho cấp có thẩm quyền trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất thủ tục theo quy định.

Tổ chức kinh tế sau khi thành lập là nhà đầu tư của cơ sở giáo dục tư thục, kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của các nhà đầu tư trước đó đối với cơ sở giáo dục. Tổ chức này có trách nhiệm bảo đảm cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện đầy đủ, liên tục quyền, nghĩa vụ đối với người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Về giải quyết thủ tục hành chính đối với cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, Sở GD-ĐT TPHCM hướng dẫn tổ chức, cá nhân gửi một bộ hồ sơ theo quy định qua Cổng dịch vụ công quốc gia, VNeID, dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM hay trung tâm phục vụ hành chính công tại 168 phường, xã, đặc khu, theo thẩm quyền.

Văn bản cũng nêu rõ thẩm quyền của Chủ tịch UBND TPHCM, Giám đốc Sở GD-ĐT và Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu đối với việc thành lập, cho phép thành lập, cấp phép hoạt động giáo dục, đình chỉ, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên và thay đổi địa điểm hoạt động của các loại hình cơ sở giáo dục theo quy định.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, thu hồi quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, thay đổi địa điểm hoạt động giáo dục đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp học cao nhất là THPT; trường trung học phổ thông chuyên; trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao và trường năng khiếu khác; trường dành cho người khuyết tật; trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị.

Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định, thành lập hoặc cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể, cấp phép hoạt động giáo dục, đình chỉ tuyển sinh, đình chỉ hoạt động giáo dục, thu hồi quyết định cấp phép hoạt động giáo dục các cơ sở thuộc phân cấp quản lý. Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu, thành lập hoặc cho phép thành lập, cấp phép hoạt động giáo dục, đình chỉ tuyển sinh, đình chỉ hoạt động giáo dục, thu hồi quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, thu hồi quyết định cấp phép hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, thay đổi địa điểm hoạt động giáo dục đối với trường mầm non, tiểu học, THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp học cao nhất là THCS…

ĐẶNG TRINH