Trưa 19-11, các tàu cứu hộ đã tiếp cận tàu hàng VTA NEPTUNE bị mắc cạn ngoài khu vực hàng hải Chân Mây (TP Huế) từ tối 9-11.

Video: Các tàu cứu hộ tiếp cận tàu hàng VTA NEPTUNE bị mắc cạn ở Huế

Tại hiện trường, tàu Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế 02 cùng các tàu lai công suất lớn tham gia cứu hộ đang làm công tác chuẩn bị cứu hộ tàu hàng VTA NEPTUNE. Khu vực biển có con tàu mắc cạn được bao quanh bởi hai mỏm núi cao nhô dài ra mặt nước nằm sau một khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Tàu hàng VTA NEPTUNE bị mắc cạn ngoài khu vực hàng hải Chân Mây (TP Huế)

Đại diện Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế cho biết, hai tàu kéo chính là Dung Quất 05 (công suất máy chính 4.860 mã lực) và Quảng Đà (công suất 3.264 mã lực). Tàu Chân Mây 02 (công suất 1.800 mã lực) hỗ trợ.

Cùng tham gia còn có tàu ứng phó sự cố tràn dầu 52-71-01. Ngoài ra, Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Miền Trung huy động phương tiện túc trực tại hiện trường để sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 9-11, tàu VTA NEPTUNE bị sóng lớn đánh trôi dạt, mắc cạn cách phao số 0 luồng hàng hải Chân Mây khoảng 2,75 hải lý về phía Tây Nam. Tàu dài 150,52m, rộng 26m.

Thời điểm xảy ra sự cố, tàu không chở hàng, trên tàu có 20 thuyền viên cùng 51,82 tấn dầu DO và 211,81 tấn dầu FO. Do gió to, sóng lớn, việc tiếp cận và triển khai phương án đưa tàu VTA NEPTUNE ra khỏi vị trí mắc cạn hiện chưa bảo đảm an toàn.

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VĂN THẮNG - KÔNG LÊ