Ngày 19-11, Bộ Công an phối hợp UBND TPHCM tổ chức chương trình truyền thông về công tác tái hòa nhập cộng đồng khu vực phía Nam năm 2026 với chủ đề “Đi về hướng bình minh”, kết nối việc làm và nguồn vốn cho hàng ngàn người chấp hành xong án phạt tù.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM; cùng đại diện nhiều cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy nhấn mạnh, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng là chủ trương nhất quán, nhân văn của Đảng và Nhà nước.

Hiện TPHCM đang có 15.098 người tái hòa nhập cộng đồng, riêng năm 2026 tiếp nhận mới 2.656 người. Chính sách tín dụng đã hỗ trợ cho 442 trường hợp vay vốn với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng, đồng thời duy trì hiệu quả nhiều mô hình như: “Thắp sáng tương lai cho người tái hòa nhập cộng đồng” (xã Xuân Sơn), mô hình “5+1” (phường Vĩnh Tân), mô hình “Đồng hành tái hòa nhập - Vững bước tương lai” (phường Tân Uyên).

Lãnh đạo UBND TPHCM đề nghị Công an Thành phố tiếp tục làm nòng cốt phối hợp các trại giam; các sở, ngành và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố cải cách thủ tục để chính sách hỗ trợ đến đúng người, đúng lúc. Cộng đồng doanh nghiệp cần mở rộng tuyển dụng, giúp người hoàn lương có việc làm ổn định.

Trong khuôn khổ chương trình tại 8 tỉnh, thành phía Nam, ban tổ chức đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 3.200 lượt người, ký hợp đồng lao động với 335 người và giải ngân cho 209 trường hợp vay vốn với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Ban tổ chức trao tặng kỷ niệm chương cho những cá nhân đồng hành cùng chương trình. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Tại chương trình, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết, cả nước hiện có trên 162.000 người tái hòa nhập cộng đồng, trong đó hơn 70.000 người có việc làm ổn định; gần 1.850 mô hình hỗ trợ được nhân rộng. Nhờ đó, tỷ lệ tái phạm tội trung bình giai đoạn 2020 - 2025 giảm còn 1,73%.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng chủ động triển khai hiệu quả các quy định, chương trình phối hợp; nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, giúp người chấp hành xong án phạt tù sớm hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định, hạn chế tái phạm tội.

NGUYỄN TÂN