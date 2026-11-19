Phòng CSGT, Công an TPHCM thông tin về tình trạng một số người điều khiển xe gắn máy lưu thông vào phần đường dành riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ.

Chiều 19-11, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Chủ trì họp báo có các đồng chí: Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Bùi Thanh Nhân thông tin tại họp báo

Hàng trăm trường hợp bị xử phạt vì lấn làn xe đạp

Phòng CSGT, Công an TPHCM đã có văn bản gửi đến họp báo thông tin về tình trạng một số người điều khiển xe gắn máy lưu thông vào phần đường dành riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ.

Qua theo dõi, đánh giá, Phòng CSGT xác định thực trạng trên xuất phát từ nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Theo đó, hiện khu vực xung quanh trục đường Mai Chí Thọ đang đồng loạt triển khai nhiều công trình trọng điểm. Việc rào chắn, hạn chế lưu thông tại các trục kết nối huyết mạch này khiến một lượng rất lớn phương tiện buộc phải chuyển hướng, dồn toàn bộ về tuyến đường Mai Chí Thọ trong cùng một khung giờ cao điểm.

Về yếu tố chủ quan, một số người điều khiển xe máy vẫn mang tâm lý nôn nóng, thiếu kiên nhẫn khi gặp dòng xe di chuyển chậm nên cố tình lấn sang làn xe đạp để đi nhanh hơn, bất chấp quy định và nguy cơ mất an toàn.

Buổi họp báo diễn ra chiều 19-11

Trước tình hình trên, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT Cát Lái tăng cường tối đa lực lượng điều tiết, hướng dẫn giao thông kết hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn làn. Lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý trực tiếp 142 trường hợp, thu phạt 101,6 triệu đồng và gửi thông báo xử phạt qua hình ảnh (phạt nguội) đối với 385 trường hợp điều khiển xe gắn máy đi vào làn đường dành riêng cho xe đạp.

Metro số 1 phục vụ bình quân hơn 66.600 lượt khách mỗi ngày

Tại họp báo, ông Nguyễn Văn Long, Phó Trưởng Phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TPHCM, cho biết tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) khai thác thương mại từ ngày 22-12-2024. Đến hết tháng 10-2026, tuyến đã vận chuyển hơn 41,57 triệu lượt hành khách, với 155.069 lượt tàu hoạt động an toàn. Riêng 10 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 20,25 triệu lượt khách (trung bình 66.645 lượt khách/ngày).

Ông Nguyễn Văn Long thông tin tại họp báo

Theo ông Nguyễn Văn Long, Metro số 1 đang từng bước chuyển từ phương tiện tham quan, trải nghiệm sang phục vụ nhu cầu đi lại thường xuyên của người dân. Trong 10 tháng đầu năm 2026, tuyến ghi nhận hơn 3,12 triệu lượt hành khách sử dụng vé tháng; phục vụ hơn 1,7 triệu lượt hành khách là học sinh, sinh viên.

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, thành phố hiện có 68 tuyến xe buýt kết nối trực tiếp 14 ga Metro số 1 và 11 bãi giữ xe; đồng thời triển khai chính sách hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt theo phạm vi, đối tượng áp dụng. TPHCM cũng đã hoàn thành hành lang đi bộ có mái che tại ga Bến Thành, Thảo Điền, An Phú; đưa vào sử dụng 8 thang máy tại 7 cầu vượt bộ hành kết nối các ga... Các giải pháp này góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường kết nối Metro với xe buýt, đưa Metro trở thành phương tiện giao thông công cộng quen thuộc của người dân.

Ông Nguyễn Văn Long thông tin thêm, trọng tâm trong năm 2027 là duy trì vận hành Metro số 1 an toàn, đúng giờ, điều chỉnh tần suất theo nhu cầu, nhất là giờ cao điểm; tiếp tục hoàn thiện xe buýt kết nối, bãi giữ xe, lối đi bộ...

Thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ nổ khí gas ở phường Tân Thuận Tại họp báo, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chánh văn phòng UBND phường Tân Thuận, cho biết, khoảng 11 giờ ngày 13-11, vụ nổ khí gas (chưa rõ nguyên nhân) xảy ra tại cửa hàng số 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, đã làm 2 căn nhà sập hoàn toàn, 2 căn sập một phần, cùng nhiều nhà lân cận và xe mô tô bị hư hỏng. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh thông tin tại họp báo Tính đến 13 giờ ngày 19-11, đã có 3 người tử vong (người thứ 3 mất vào sáng 19-11), 9 người bị thương (2 người đang điều trị tại bệnh viện, 7 người đã xuất viện). Đại diện phường Tân Thuận cho biết, tổng kinh phí hỗ trợ các gia đình nạn nhân và nhà bị sập là 266 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ 2 nạn nhân tử vong trước đó 45 triệu đồng/người; 9 nạn nhân bị thương 17 triệu đồng/người; riêng nạn nhân tử vong sáng 19-11 trước đó đã được hỗ trợ 23 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh cho biết, thời gian tới phường sẽ tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; tiếp tục tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, về quy định việc kinh doanh, bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng; đồng thời tăng cường kiểm tra địa bàn, cơ sở kinh doanh do phường quản lý...

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