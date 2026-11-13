Thế giới sáng 13-11: Phố Wall chìm trong sắc đỏ sau vụ CEO Nvidia từ chức, tàu chiến Pháp lần đầu cập cảng Syria

Thời sự thế giới sáng 13-11 có các thông tin đáng chú ý: Phố Wall khép phiên giao dịch trong sắc đỏ sau khi cổ phiếu Nvidia giảm; tàu chiến Pháp cập cảng Latakia của Syria; Saudi Arabia vận động Liên minh châu Âu đưa lực lượng Houthi vào danh sách khủng bố.

Chuẩn tướng Mohammed al-Saud (phải) tiếp phái đoàn quân sự Pháp do Đô đốc Makara Ouk dẫn đầu trên tàu Surcouf tại Latakia, ngày 12-11. Ảnh: SANA

Tàu chiến Pháp lần đầu cập cảng Syria

Bộ Quốc phòng Syria thông báo, tàu hộ vệ Surcouf của Hải quân Pháp đã cập cảng Latakia, miền Tây Syria. Theo hãng thông tấn Syria SANA, đây là chuyến thăm đầu tiên của một tàu chiến Pháp tới Syria.

Theo Bộ Quốc phòng Syria, ngày 12-11 (giờ địa phương), sĩ quan hai nước thảo luận các biện pháp mở rộng hợp tác hải quân và phát triển quan hệ quân sự song phương, trong đó có đào tạo và nâng cao năng lực.

Chuyến thăm diễn ra sau khi Pháp và Syria ký thỏa thuận khung về hợp tác quân sự trong chuyến thăm Damascus của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 7.

Phố Wall giảm 0,4% sau cú rơi đầu phiên của Nvidia

Kết thúc phiên giao dịch rạng sáng 13-11, giờ Việt Nam, cả 3 chỉ số chính của Phố Wall cùng giảm khoảng 0,4%. Chỉ số S&P 500 giảm 26,98 điểm, còn 7.592,40 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 189,40 điểm, còn 52.297,09 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 100,10 điểm, còn 25.366,09 điểm.

Cổ phiếu Nvidia có lúc giảm 14% đầu phiên sau khi tập đoàn này thông báo nhà đồng sáng lập Jensen Huang từ chức Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Giám đốc tài chính Colette Kress tạm thời thay thế. Đến cuối phiên, cổ phiếu Nvidia chỉ còn giảm 4,3%, giúp thị trường thu hẹp đà giảm.

Trong phiên ngày 12-11 tại Mỹ, giá dầu Brent tăng 3,3%, lên 95,82 USD/thùng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington không còn cần một thỏa thuận với Iran. Giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát và lãi suất duy trì ở mức cao. Trên thị trường kim loại quý, giá vàng giao ngay giảm 2,7%, còn 3.880,93 USD/ounce vào khoảng 1 giờ 55 phút ngày 13-11 (giờ Việt Nam). Trước đó trong phiên, giá vàng có lúc xuống mức thấp nhất trong hơn một năm.

Saudi Arabia thúc giục EU đưa Houthi vào danh sách khủng bố

Rạng sáng 13-11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua bằng đồng thuận nghị quyết gia hạn các biện pháp phong tỏa tài sản và cấm đi lại đối với những cá nhân bị liệt kê trong danh sách trừng phạt về Yemen đến ngày 14-11-2027. Nghị quyết lên án các cuộc tấn công xuyên biên giới của Houthi nhằm vào Saudi Arabia, đồng thời yêu cầu lực lượng này chấm dứt đe dọa tàu thương mại.

Tàu chở dầu Marlin Luanda bốc cháy trên vịnh Aden sau vụ tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi, tháng 1-2024. Ảnh: India Sentinels

Trong diễn biến liên quan, 6 quan chức châu Âu cho biết Saudi Arabia đang vận động Liên minh châu Âu (EU) đưa lực lượng Houthi ở Yemen vào danh sách các tổ chức khủng bố. Động thái này diễn ra sau khi Houthi nối lại các cuộc tấn công qua biên giới, với tần suất gần như hàng ngày trong những tuần gần đây.

EU hiện áp lệnh cấm vận vũ khí đối với Houthi và phong tỏa tài sản của 12 chỉ huy thuộc lực lượng này. Việc đưa Houthi vào danh sách các tổ chức khủng bố cần sự nhất trí của cả 27 nước thành viên. Tuy nhiên, một số nước lo biện pháp này có thể làm gián đoạn các kênh liên lạc với Houthi, gây khó khăn cho đàm phán hòa bình và hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Yemen.

HÀ TRANG