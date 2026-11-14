Houthi tuyên bố tấn công nhiều mục tiêu tại Saudi Arabia

Báo Times of Israel (Israel) ngày 13-11 đưa tin, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng 2 tên lửa đạn đạo nhằm vào các vị trí tập trung quân đội Saudi Arabia tại Al-Tuwal, tỉnh Jazan, giáp biên giới Yemen.

Tuyên bố trên được đưa ra vài giờ sau khi Cơ quan Phòng vệ dân sự Saudi Arabia thông báo tình hình tại Jazan đã an toàn, sau cảnh báo được phát đi trước đó.

Lực lượng Houthi cũng tuyên bố đã tấn công sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh và một trạm bơm trên đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia. Tuy nhiên, Chính phủ Saudi Arabia chưa xác nhận các thông tin này.

Jazan nằm ở miền Nam Saudi Arabia, giáp biên giới Yemen, là nơi đặt nhà máy lọc dầu Jazan của Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco, có công suất chế biến 400.000 thùng dầu thô/ngày. Khu vực này từng nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Houthi, nhằm vào các cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia.

HUYỀN HƯƠNG