Thế giới

IAEA xác nhận kế hoạch thanh sát cơ sở hạt nhân Iran

SGGPO

Ngày 24-6, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi xác nhận, các thanh sát viên của cơ quan này sẽ kiểm tra các cơ sở làm giàu uranium của Iran.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr phía Nam Iran. Ảnh: XINHUA
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr phía Nam Iran. Ảnh: XINHUA

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi nhấn mạnh, thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran quy định rõ việc cơ quan này sẽ giám sát toàn bộ hoạt động liên quan các cơ sở vật liệu hạt nhân của Tehran.

Đây được coi là một trong những nội dung mấu chốt nhằm hướng tới mục tiêu chấm dứt xung đột giữa hai nước.

Trước đó, ngày 23-3, Mỹ và Iran đã đưa ra những tuyên bố trái ngược về việc thanh sát các cơ sở hạt nhân của Tehran. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, Iran đồng ý cho phép các thanh sát viên hạt nhân của IAEA quay trở lại nước này.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã bác bỏ thông tin trên.

Iran đình chỉ hợp tác với IAEA vào cuối tháng 6-2025, theo một đạo luật của Quốc hội, với lý do cơ quan này không lên án các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Dù tạm dừng hợp tác, Tehran khẳng định vẫn tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), cũng như thỏa thuận bảo đảm với IAEA.

Tin liên quan
PHƯƠNG NAM

Từ khóa

IAEA Rafael Thanh sát Cơ sở hạt nhân JD Vance Bộ Ngoại giao Iran Mỹ và Iran

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn