IAEA xác nhận kế hoạch thanh sát cơ sở hạt nhân Iran

Ngày 24-6, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi xác nhận, các thanh sát viên của cơ quan này sẽ kiểm tra các cơ sở làm giàu uranium của Iran.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr phía Nam Iran. Ảnh: XINHUA

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi nhấn mạnh, thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran quy định rõ việc cơ quan này sẽ giám sát toàn bộ hoạt động liên quan các cơ sở vật liệu hạt nhân của Tehran.

Đây được coi là một trong những nội dung mấu chốt nhằm hướng tới mục tiêu chấm dứt xung đột giữa hai nước.

Trước đó, ngày 23-3, Mỹ và Iran đã đưa ra những tuyên bố trái ngược về việc thanh sát các cơ sở hạt nhân của Tehran. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, Iran đồng ý cho phép các thanh sát viên hạt nhân của IAEA quay trở lại nước này.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã bác bỏ thông tin trên.

Iran đình chỉ hợp tác với IAEA vào cuối tháng 6-2025, theo một đạo luật của Quốc hội, với lý do cơ quan này không lên án các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Dù tạm dừng hợp tác, Tehran khẳng định vẫn tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), cũng như thỏa thuận bảo đảm với IAEA.

PHƯƠNG NAM