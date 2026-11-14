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Việt Nam và Cuba tiếp tục triển khai hiệu quả, thực chất các cơ chế hợp tác, đối thoại

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Ngày 13-11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đặc phái viên Đảng, Chính phủ nước Cộng hòa Cuba Bruno Rodríguez Parrilla trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 13 đến 14-11.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba trên tất cả các kênh và lĩnh vực hợp tác; khẳng định lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết, ủng hộ, sát cánh cùng nhân dân Cuba anh em và kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương đối với Cuba; chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Cuba đang phải đối mặt; nhấn mạnh Việt Nam sẽ hỗ trợ Cuba trong khả năng để vượt qua khó khăn, phát triển đất nước.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cộng hòa Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi và thống nhất về các phương hướng, biện pháp đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn tới, phù hợp với bối cảnh mới của mỗi nước và quốc tế.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; duy trì thường xuyên trao đổi lý luận và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng Đảng và đổi mới phát triển đất nước; khẳng định quan hệ đồng chí anh em giữa hai Đảng là nền tảng quan trọng để củng cố sự tin cậy chiến lược giữa Việt Nam và Cuba.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả, thực chất các cơ chế hợp tác, đối thoại đã thiết lập giữa hai Đảng, hai nước; triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác đã thống nhất.

* Cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đặc phái viên Đảng, Chính phủ nước Cộng hòa Cuba Bruno Rodríguez Parrilla.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi với Cuba về kinh nghiệm 40 năm Đổi mới; đề nghị hai bên duy trì thường xuyên rà soát, thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao, kịp thời phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai nước; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hợp tác với Cuba; tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án hợp tác nông nghiệp, y tế và các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên.

MINH DUY - LÂM NGUYÊN

Từ khóa

Việt Nam Cuba Tô Lâm cơ chế hợp tác đối thoại Bruno Rodríguez Parrilla

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